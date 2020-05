Graves, señales de falta de respeto a la ley en energía: Concamin

La reciente emisión de los acuerdos que afectan a las energías limpias inquietan y afectan las inversiones porque se muestra que en México no hay respeto al estado de derecho, dijo el presidente de la Confederación Patronal, Francisco Cervantes.

En videoconferencia, en la que se presentó el Sexto Informe Covid industrial de la Concami, el líder de los industriales dijo que el Acuerdo por el que se emite la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional, se saltó la consulta pública.

"Ha sido muy lamentable conocer cómo las autoridades del sector eléctrico han causado una inquietud innecesaria no solamente entre los participantes nacionales del Sistema Eléctrico Nacional, sino también entre todos los posibles inversionistas nacionales y extranjeros, pues es muy grave mandar señales que hagan ver a México como un país donde no reina el estado de derecho", expuso.

Para Cervantes esta situación alejará más inversiones por lo que añadió: "la emisión de normas administrativas inconscientes puede afectar no solo en unos días gravemente los flujos de inversión nacional y extranjera los proyectos energéticos como de otro tipo, en momentos en que se requiere confianza e inversión".

Añadió que afortunadamente el Poder Judicial admitió amparos por los que se pidió a la autoridad la suspensión provisional de los cambios por los que se suspendieron las pruebas para la entrada de generadores alternos de energía.

No obstante, dijo que "falta conocer si la suspensión es de carácter definitiva", de cualquier manera es lamentable que se impongan disposiciones y no se permita la consulta pública.

El líder de la Concamin afirmó "nadie tiene el derecho de actuar bajo ninguna pretensión fuera de la ley", pero como el mismo gobierno operó sin respetar el estado de derecho, muchas empresas tuvieron que recurrir a esquemas de protección legal.

El vocero del Informe Covid-Industrial, Raúl Picard, dijo que los proyectos del sector energético van a estar más parados, aún y cuando aunque la Corte haya admitido sus amparos.

Para Picard el gran problema con el gobierno actual es que "pasamos más tiempo defendiendo el estado de derecho", a pesar de que el respeto a la ley debe de ser algo que se cumpla a cabalidad.