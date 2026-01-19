Grupo Carso adquiere Fieldwood México y amplía su presencia en hidrocarburos

Ciudad de México, 19 ene (EFE).- Grupo Carso anunció este lunes la compra de Fieldwood México, filial vinculada a Lukoil, en una operación con la que el conglomerado mexicano refuerza su presencia en exploración y producción de hidrocarburos en el Golfo de México, en especial en los campos Ichalkil y Pokoch, ubicados frente a la costa de Campeche (sureste).

De acuerdo con el aviso difundido al mercado a través de la Bolsa Mexicana de Valores, la transacción se realizará a través de Zamajal —subsidiaria del grupo propiedad del magnate mexicano Carlos Slim— para adquirir el 100 % de la sociedad relacionada con Fieldwood en México.

"Grupo Carso informa al público inversionista que el día de hoy suscribió, a través de su subsidiaria Zamajal, un acuerdo vinculante con Lukoil International Upstream Holding y Lukoil International Holding para que, una vez cumplidas ciertas condiciones, incluyendo la obtención de las autorizaciones gubernamentales y corporativas correspondientes, adquiera el 100 % del capital social de su subsidiaria Fieldwood Mexico", informó.

La operación contempla un precio de compra de 270 millones de dólares y la asunción de obligaciones financieras asociadas a Lukoil que ascienden a 330 millones de dólares, dando un total de 600 millones de dólares.

"Con esta transacción Grupo Carso, a través de su subsidiaria Zamajal consolida su participación mayoritaria y operativa en dicho campo, reafirmando su compromiso en el sector de extracción de hidrocarburos en México", indicó la empresa en su nota.

Fieldwood México participa como operador en el desarrollo de Ichalkil-Pokoch, un bloque privado en aguas someras que ha sido uno de los referentes de la apertura petrolera en México.

La operación está sujeta a los procesos corporativos y autorizaciones regulatorias que correspondan, entre ellas, la aprobación de la Comisión Nacional Antimonopolio (CNA) y de la Secretaría de Energía, "en especial de la autorización expresa y específica de la Transacción por parte de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de los Estados Unidos de América".

La compra de Fieldwood México se suma a la estrategia de Grupo Carso de ampliar su portafolio energético.

En junio de 2024, el grupo formalizó la adquisición de PetroBal Operaciones Upstream, vinculada también a la participación en Ichalkil-Pokoch.