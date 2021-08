Grupos delictivos de factureros son como las "cucarachas": Aranda

Al anunciar que están próximos a presentar denuncias en contra de defraudadores fiscales que usaban el mecanismo de asimilados a salarios, el titular de la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF), Carlos Romero Aranda, advirtió que los grupos delictivos de factureros y de outsourcing son como las cucarachas.

"De los casos más relevantes, de estos 43 grupos estamos armando, que es algo que ya llevamos varios meses trabajando, los 100 contribuyentes más importantes que recibieron asimilados a salarios de estos grupos delictivos, sin pagar impuestos", dijo al inaugurar el cuarto Congreso Internacional de Prevención de "lavado" de Dinero y Financiamiento al Terrorismo organizado por Thomson Reuters.

Adelantó que presentarán las querellas que correspondan en su momento, y por otro lado están trabajando para llegar a las cabezas de los grupos delictivos.

"Yo espero que podamos tener resultados en próximas fechas", estimó.

Sin mencionar su nombre, refirió que el principal grupo delictivo que se dedicaba a la subcontratación, ya se hicieron los procesos en una labor conjunta con diversas autoridades.

Con ello, aseguró, se pudo desactivar y se giraron 15 órdenes de aprehensión incluyendo la cabeza, grupo que desapareció porque se le denunció por lavado de dinero con lo cual ya no pueden tener cuentas y ya no pueden ser pagadoras.

El procurador fiscal afirmó que estos defraudadores crecieron porque antes no se hacía nada y ello permitió que se multiplicaran y hasta operaran fuera del país.

"Sabemos que son como las cucarachas estos criminales, porque se van transformando, van creando resistencias y van migrando; tenemos que ir siempre detrás de ellos", alertó.

Ponderó que el lavado de dinero representa una de las principales amenazas para la estabilidad económica y financiera en un país, que sumados a los problemas de inseguridad y corrupción erosionan la confianza en las instituciones y socavan las economías nacionales.

Hizo ver que la evolución de los mercados traen consigo nuevos canales y modalidades delictivas, a través de las cuales las redes criminales materializan los distintos delitos.

Reconoció que los volúmenes en efectivo que circulan en México y la economía mundial representan un desafío en el proceso de inclusión financiera, por lo que deben ajustar sus controles en la medida en que los delincuentes modifican sus modus operandi.

Romero Aranda manifestó que los criminales migran de canales presenciales a virtuales a través del fraude informático que muchas veces derivan en el "lavado" de dinero.

Por eso urgió a identificar a los grupos delictivos que generan amenazas al país, la sociedad y sus fuentes de financiamiento, como por ejemplo la defraudación fiscal, la trata de personas, el secuestro y la extorsión, tráfico de drogas para establecer las medidas necesarias para atacar su corazón financiero.