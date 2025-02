Tensiones Comerciales: Estados Unidos, Canadá y México en Conflicto

TORONTO (AP) — Canadá y México dieron a conocer aranceles a productos estadounidenses en represalia a las medidas anunciadas por Estados Unidos, en un movimiento del presidente Donald Trump que ha llevado a empresas y consumidores de ambos países a preguntarse cómo les afectará la nueva guerra comercial.

Canadá ordenó en un principio aranceles del 25% a las importaciones estadounidenses a partir del 4 de febrero, incluidas bebidas, cosméticos y productos de papel por un valor de 30.000 millones de dólares canadienses (unos 20.000 millones de dólares). El gobierno señaló que pronto anunciarán una segunda lista de productos, que incluye vehículos de pasajeros, camiones, productos de acero y aluminio, ciertas frutas y verduras, carne de res, de cerdo, productos lácteos y más. Se estima que esos productos tienen un valor de 125.000 millones de dólares canadienses (unos 85.000 millones de dólares).

"Podemos jugar todo lo que quieran", declaró Trump. Añadió que tiene previsto hablar con sus homólogos de México y Canadá el lunes.

Hasta ahora, México sólo ha dicho que impondrá aranceles, sin mencionar ninguna tasa o producto.

El primer ministro canadiense Justin Trudeau y la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum hablaron por teléfono el sábado después de que el gobierno Trump impuso aranceles generalizados —25% sobre bienes de Canadá y México, con una tasa menor, el 10% sobre el petróleo canadiense, así como el 10% sobre importaciones de China.

La oficina de Trudeau señaló el domingo en un comunicado que Canadá y México acordaron "mejorar las fuertes relaciones bilaterales" entre sus países. Los funcionarios canadienses han tenido un diálogo extenso con sus homólogos mexicanos, pero un alto funcionario canadiense dijo que no llegaría tan lejos como para decir que las respuestas arancelarias fueron coordinadas.

"Ahora es el momento de elegir productos fabricados aquí mismo en Canadá", publicó Trudeau el domingo en su cuenta de la red social X. "Revisemos las etiquetas. Hagamos nuestra parte. Siempre que podamos, elijamos Canadá".

Canadá es el mayor mercado de exportación para 36 estados estadounidenses, y México es el mayor socio comercial de Estados Unidos.

Canadá y México ordenaron los aranceles tarde el sábado a pesar de la amenaza adicional de Trump de aumentar los derechos cobrados si se imponen gravámenes de represalia sobre bienes estadounidenses.

"Ciertamente no buscamos una escalada, pero defenderemos a Canadá", subrayó Trudeau la noche del sábado.

Algunas autoridades en provincias como Ontario, Columbia Británica y Nueva Escocia tenían previsto retirar marcas de licor estadounidenses de los estantes de las tiendas gubernamentales.

El primer ministro de Ontario, Doug Ford, dijo el domingo que cada año, la Junta de Control de Licores de Ontario (LCBO) vende casi 1.000 millones de dólares en vino, cerveza, espirituosos y seltzers estadounidenses.

"Ya no más", declaró Ford en un comunicado. A partir del martes tienen planeado retirar todos los productos estadounidenses de sus anaqueles y catálogos. Como el único mayorista de alcohol en la provincia, las medidas de la Junta evitarán que los restaurantes y minoristas de Ontario ordenen o se reabastezcan de productos estadounidenses.

La gente comenzó a compartir en redes sociales listas con alternativas a productos estadounidenses.

Trump se dirigió directamente a los estadounidenses al declarar que los aranceles "tendrán un verdadero impacto en todos ustedes.

En su respuesta del domingo, Trump criticó el superávit comerciald e Canadá con Estados Unidos y aseguró que sin dicho excedente, "Canadá deja de existir como un país viable. ¡Es duro, pero es la verdad! Por lo tanto, Canadá debería convertirse en nuestro querido estado 51. Impuestos mucho más bajos, y una mucho mejor protección militar para la gente de Canadá. ¡Y sin aranceles!".

Los canadienses tienen una innegable sensación de traición. Trudeau recordó a los estadounidenses que los soldados canadienses lucharon junto a ellos en Afganistán y ayudaron a responder a innumerables desastres en Estados Unidos, como incendios forestales en California y el huracán Katrina.

Los aficionados canadienses al hockey abuchearon el himno nacional estadounidense en dos juegos de la Liga Nacional de Hockey el sábado por la noche. Los abucheos continuaron el domingo en un partido de la NBA en Toronto, en donde los Raptors recibieron a los Clippers de Los Ángeles.

Un aficionado en el partido de los Raptors optó por permanecer sentado y con su gorra de Canadá puesta. Joseph Chua, quien trabaja como importador, dijo que anticipa resentir los aranceles "directamente".

"Siempre me he puesto de pie para los dos himnos. Me he quitado la gorra en señal de respeto para el himno nacional de Estados Unidos, pero hoy estamos un tanto resentidos", comentó, añadiendo que empezará a evitar comprar productos de Estados Unidos.

En México, el enfoque público oficial ante la amenaza arancelaria de Trump ha sido diferente, limitando las declaraciones públicas a decir que el gobierno estaba preparado para lo que viniera y que se aseguraría de que el país fuera respetado.

En 2019 México evitó la amenaza arancelaria de Trump añadiendo el control de la inmigración a las responsabilidades de su recién formada Guardia Nacional, pero en esta ocasión los señalamientos de alianzas criminales con el gobierno de Sheinbaum la impulsó a contraatacar

Le recomendó a Estados Unidos resolver sus propios problemas con las drogas y las armas y a no meterse en los asuntos de México. Trump señaló que impuso los aranceles para frenar el flujo de inmigrantes y drogas a través de las fronteras del país.

En las calles, los mexicanos intentaban el domingo asimilar el anuncio.

Desde un pequeño local de venta de café y bocadillos del centro, Carlos Barona, comerciante de 40 años, dijo que la decisión de Trump no le preocupa y que confía en las acciones que tomará el gobierno de Sheinbaum.

"Si sobrevivimos a la pandemia y a todo a su alrededor que conllevó, creo que sobreviviremos a esto", dijo.

En la ciudad fronteriza de Mexicali, al otro lado de Calexico, California, algunas personas estaban preocupadas sobre las implicaciones a grandes rasgos de una guerra comercial.

El conductor Alejandro Acosta dice que cruza la frontera semanalmente en su camión para entregar verduras a empresas estadounidenses. Añadió que teme que la mayoría de las empresas estadounidenses que operan en el Valle de Mexicali ya no quieran operar en México y se muden a Estados Unidos.

"Si suben los impuestos también a las fábricas que hay aquí, puede ser que bajen los empleos", indicó el conductor de 37 años.

La guerra comercial se produce en momentos en que Canadá entra en un ciclo electoral. El Partido Liberal de Trudeau anunciará un nuevo líder el 9 de marzo y se anticipa que se lleven a cabo elecciones durante la primavera.

"Canadá no cederá ante un bravucón", dijo Mark Carney, considerado como el favorito para ocupar el lugar de Trudeau.