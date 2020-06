Hábitos de compra por Covid-19 llegaron para quedarse: estudio

La pandemia por el coronavirus alteró el estilo de vida de todos, desde estar en confinamiento hasta lo que se consume y la forma en que se hace. Ante esto, la consultora Kantar encontró que 66% de los encuestados en Ecuador, Perú, México y Argentina declaró que conservará sus nuevos hábitos de compra, pues 84% afirma que saldrá de casa sólo para lo necesario y 72% dejará de ir a lugares muy concurridos.

"Cabe mencionar que el comercio electrónico o e-commerce ha sido la opción de compra, ya que al tener que estar en casa esto ha facilitado la adquisición de productos de consumo masivos, por lo que 78% de los compradores latinoamericanos declaró que continuará usando este medio, destacando Brasil (82%), Chile (77%) y Colombia (74%)", comentó Lenita Vargas, directiva de Kantar.

El estudio también mostró que 81% de la población encuestada está muy preocupada por la economía. La inquietud por la incertidumbre es más significativa en Chile, Colombia, Ecuador y México.

Otros datos demostraron que 57% no aumentó ni disminuyó el número de sus compras totales durante la cuarentena; 45% se abastece para salir menos y 6% lo hace por temor a no encontrar productos.

Los resultados explican que "aunque las compras se han hecho para abastecerse, la frecuencia ha disminuido, impactando el resultado del consumo total en los países". Ante ello, las empresas precisan conocer cuáles fueron las categorías más necesarias, así como entender cuál es la nueva intensidad de uso y el nuevo flujo de reposición de cada una de estas, dijo la consultora.

Con el impulso de los canales digitales para motivar las compras, será importante para los negocios comprender los valores y motivadores del comprador para adaptar la oferta. Las tiendas físicas deben conocer los nuevos atributos valorados por los clientes, que de acuerdo con el análisis los más relevantes son: cercanía a su hogar (62%), poca cantidad de gente en el lugar (55%), precios accesibles (53%) y que se cumpla con las medidas sanitarias (52%).

"Aunque el precio siempre está en una posición alta, ya no lidera el factor de elección, al igual que los aspectos de ejecución están en segundo plano, como un requisito de variedad y atractivo para las promociones. Los atributos de ahora están siendo impulsados por la preocupación, que va en aumento, por la salud", explicó Vargas.

El futuro del mercado es incierto, por lo que será fundamental continuar monitoreando para conocer los avances, entender el comportamiento de los compradores, canales y categorías de compra y crear nuevas estrategias que puedan ayudar al consumidor en sus decisiones de compra, señaló Kantar.