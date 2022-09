Hábitos de educación financiera que podrían ayudar a sortear la inflación

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 22 (EL UNIVERSAL).- Este año comenzó con la inflación más grande en los últimos 20 años: 7.11 % (Inegi). El panorama no era el más positivo y la recesión que se aproxima o que se manifiesta cada vez más no pone un mejor panorama a la vista, sin embargo existen hábitos financieros que te pueden ayudar a sortear las crisis y que son indispensables para que te prepares en cualquier situación económica.



1 Realiza un presupuesto

Por muy simple que parezca, esta actividad será clave para que empieces a tener el control de tu dinero. Define cuáles son tus ingresos mensuales, después haz una lista de todos tus gastos mensuales, clasifícalos en: gastos fijos: de los cuales no puedes prescindir, como: renta, agua, luz, transporte, etc.). Por otro lado, los gastos personales (entretenimiento, servicios de streaming, gustos, etc.) y gastos evitables (gastos hormiga: café de la mañana, botellas de agua, comidas fuera de casa, etc.).

De los gastos fijos, no podrás prescindir, pero tanto en los gastos personales como en los gastos evitables es en donde debes concentrarte, hacer conciencia de cuáles realmente son los que necesitas y evitar los que no; ¿qué tal si empiezas ahorrando un 10% de tu ingreso mensual?



2 Busca aumentar tu ahorro

Una vez que lograste evitar aquellos gastos innecesarios y el ahorro se ha vuelto un hábito, busca opciones para guardar e incrementar tu dinero. Primero consolida el hábito de guardar parte de tus ingresos y una vez que lo hayas hecho, busca los productos financieros que te permitan sobreponerte a la inflación, es decir, busca que tus ahorros no pierdan valor con el tiempo y puedas invertir tu dinero para obtener un rendimiento que te permite crear un patrimonio.



3 Ahorra con objetivos

Para este punto ya sabes cuáles son tus posibilidades económicas para invertir, por lo tanto, es momento de fijar objetivos. Destina el porcentaje de dinero adecuado que pondrás a trabajar, ya sea a corto, mediano o largo plazo. Los instrumentos financieros de los que dispones dependen de tus objetivos, por lo tanto, la inversión que realices en cada uno de ellos te generará beneficios distintos.



4 Aprende sobre finanzas personales

La Educación Financiera te permite mejorar tus condiciones de vida, al brindarte herramientas para tomar decisiones con información pertinente para un mejor uso de los productos y servicios financieros. Por otra parte, a nivel social, la educación financiera se logra un aumento de la competitividad e innovación en el sistema financiero gracias a que los usuarios demandan servicios adecuados a sus necesidades y los intermediarios financieros tienen un mejor conocimiento de los productos que deben crear.

