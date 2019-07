"Habrá nuevo programa de vivienda", dice AMLO

La eliminación de subsidios a la vivienda afectó la comercialización de las casas más económicas en el primer trimestre del año, lo que impactó a familias de menores ingresos.

Cifras de la Comisión Nacional de Vivienda muestran que la venta de casa-habitación con valor de entre 317 mil y 537 mil pesos tuvo una caída de 31%, tras sólo colocarse 37 mil 57 unidades de enero a marzo.

En Oaxaca, Tabasco, Querétaro, Yucatán, Morelos y Guanajuato se registraron los mayores retrocesos.

La Ciudad de México también fue de las entidades más afectadas, pues además de resentir la eliminación del subsidio se vio impactada por la decisión del Gobierno local de suspender los permisos de construcción hasta no revisar que se encuentren en regla.

El director comercial de Tu Hipoteca Fácil, Gonzalo Cosgalla, dijo que los desarrolladores optaron por ir hacia segmentos de mayor rentabilidad, porque el margen es tan pequeño en la vivienda social que sin subsidios no conviene construir.

La medida afecta a la gente de menores ingresos y a los jóvenes, a quienes no les alcanza para comprar casa y tienen que rentar, explicó.

Para compensar la eliminación de subsidios, el 3 de julio el Infonavit aumentó los montos máximos de crédito para personas que ganan menos de 7 mil pesos al mes.

"Habrá nuevo programa y estímulos", justifica AMLO



El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que se está limpiando el sector vivienda por los abusos y corrupción en los gobiernos pasados y una vez que terminen habrá un nuevo programa y continuarán los estímulos para la vivienda popular.

"Estamos muy conscientes de la importancia de la industria de la construcción para reactivar la economía, el empleo, y una forma de hacerlo es la construcción de vivienda, vamos a seguir apoyando con estos estímulos, nada más que estamos ordenando y limpiando por la corrupción", aseguró durante su conferencia de prensa mañanera en Palacio Nacional.

Hoy lunes EL UNIVERSAL dio a conocer que la decisión del gobierno del presidente López Obrador de retirar el subsidio a la vivienda económica afectó la venta de estos inmuebles y a las familias más pobres.

"Se está limpiando todo lo que tiene que ver con la construcción de viviendas, porque se abusó en los gobiernos pasados, se construyeron viviendas de mala calidad, pequeñas, huevitos, muy caras al grado que no se habitaban las entregadas por el Infonavit".

El titular del Ejecutivo dijo que se está haciendo una revisión para iniciar un programa nuevo de apoyo a la vivienda popular.

Señaló que su gobierno lleva 10 mil casas construidas por "los sismos y otras cosas".