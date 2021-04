Habrá sectores que no revertirán caídas hasta 2027: Coparmex

De registrarse un crecimiento en el 2021 de 4.5% en la economía mexicana tomará al país dos años recuperar el nivel que se tuvo antes de la pandemia, sin embargo habrá industrias que deberán esperar hasta 2027 para revertir la caída, dijo el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), José Medina Mora.

Sin embargo, las afectaciones y la recuperación son diferenciadas dependiendo del golpe que sufrió cada industria, por ejemplo las que sufrieron más por la pandemia fueron: el turismo, restaurantes, hoteles, líneas aéreas, construcción, textil y del entretenimiento, algunas de las cuales cayeron entre 40% y 50%.

En conferencia transmitida a través de UVM Radio, Medina Mora explicó que hubo otras como: la tecnología, comercio electrónico, farmacéuticos y agroalimentaria que crecieron en el 2020 a pesar de la pandemia.

Pero cuando se habla de que en promedio se crecerá 4.5% en 2021 no se refleja realmente el tamaño del impacto de cada uno de los sectores.

Recordó que en 2020 la contracción de la economía fue de -8.5%, algo que no se veía desde 1932, y que para 2021 se espera un crecimiento promedio de 4.5%.

"Efectivamente, la economía cayó 8.5%, pero eso es en promedio, a veces los promedios no nos ayudan porque si hacemos un desglose por industria, vemos que hay industrias que han sido más golpeadas, especialmente el turismo, restaurantes, hoteles, líneas aéreas, la industria de la construcción, la industria textil, la industria del entretenimiento cayó entre 40 y 50%", agregó.

Explicó que si se basa en promedio "la economía va a crecer un 4.5% en el 2021, claro, después de una caída tan profunda, rebotar un 4.5% significa que nos llevará dos años en promedio recuperar el nivel antes de la pandemia", pero habrá sectores a los que recuperarse les tomará varios años, por ejemplo, al sector turismo le llevará entre cuatro y seis años recuperar el nivel que tuvo antes de la pandemia, es decir hasta el 2027.