Hacienda devuelve subsidio a frontera norte; deja fuera a Tijuana

CIUDAD DE MÉXICO, abril 4 (EL UNIVERSAL).- La secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), enmendó su "error" y devolvió el subsidio a consumidores de gasolinas en la frontera norte luego de que lo retirara el viernes pasado primero de abril.

Sin embargo, no incluyó a Tijuana y Playas de Rosarito en el estado de Baja California, por lo que esas localidades colindantes con Estados Unidos, seguirán sin el apoyo del 2 al 8 de abril del 2022, pues el monto del subsidio se mantiene en cero pesos.

A través de un nuevo acuerdo publicado esta tarde en una edición vespertina del Diario Oficial de la Federación (DOF), Hacienda dio a conocer el monto de los estímulos fiscales en materia del impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS) aplicables a las gasolinas Magna y Premium para que no lo paguen los automovilistas.

Si bien Tijuana y Playas de Rosarito no tendrán estímulo, Tecate y Mexicali que también están en Baja California y forman parte de la zona uno, los consumidores sí contarán con dicha subvención, monto que dependerá del kilómetro que se encuentren dentro de la franja fronteriza y línea divisoria internacional con Estados Unidos.

Hacienda también regresó el subsidio a la zona 4 que comprende varios municipios de Sonora y tendrán un estímulo conforme su ubicación.

De igual forma se restituye el estímulo a municipios de Chihuahua que se encuentran en la zona 5 y a los de Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas que estén dentro de la zona 6.

El viernes pasado la SHCP publicó en el DOF que el estímulo fiscal para la frontera norte sería de cero pesos, después rectificó al refrendar el compromiso del gobierno federal de mantener estables los precios de los combustibles.

Hoy por la mañana en su conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que la SHCP cometió un error en dejar sin estímulos a la frontera norte, sin embargo, no lo había oficializado por medio de un nuevo acuerdo, faltaba que lo publicara en el DOF como ocurrió esta tarde.