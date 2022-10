Hacienda ordena cierre de contratos para adquisiciones

A-AA+

A partir de esta semana, las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal (APF) ya no podrán realizar contrataciones de recursos materiales y servicios generales ni adjudicaciones directas, según establecen las disposiciones para asegurar un cierre ordenado del ejercicio correspondiente a 2022 que dio a conocer la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Sin embargo, para la adquisición o arrendamiento de bienes y la prestación de servicios de cualquier tipo de tecnologías de información y comunicaciones (TICs), los ejecutores del gasto lo podrán hacer con la autorización para ampliar la fecha límite, únicamente cuando se cuente con los recursos presupuestarios suficientes en el ejercicio fiscal.

Lo anterior, siempre y cuando se encuentren en posibilidad de afrontar los compromisos contractuales y se haya justificado en función del servicio, su actualización y costo, cuidando que en todos los casos se observen los criterios de compatibilidad, racionalidad y austeridad, privilegiando el uso de software libre.

Para el caso de las adquisiciones de TICs, los entes públicos presentarán a la Coordinación de Estrategia Digital Nacional de la Presidencia de la República la solicitud respectiva, anexando la justificación correspondiente, a fin de que esta, en el ámbito de sus atribuciones, emita el dictamen técnico respectivo.

En el oficio enviado a oficiales mayores o titulares de las Unidades de Administración y Finanzas de las dependencias se establece que ya no podrán iniciar procedimientos de contratación para dichos servicios.

En tanto que, para la ocupación de plazas presupuestarias de carácter permanente, eventual y por honorarios, se hace referencia a la fecha en la que se cerraron las contrataciones desde el pasado 26 de mayo de 2022.

Respecto a las fechas límites para la contratación o adquisición de tecnología y privilegiar el uso de software libre como parte de las medidas de austeridad en el gobierno federal, el presidente del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF), Alejandro Hernández, dijo que es factible.

No obstante, para un experto en tecnología la recomendación es ser muy cuidadosos, dado que estamos viviendo épocas en donde instituciones de gran prestigio han sido vulneradas incluso cuando sus políticas de seguridad son muy robustas.

"El uso de tecnología libre, cuando no es bien aplicada en las instituciones, se tiene que tomar con mucho más cuidado, esas sugerencias, sobre todo con el visto bueno de los responsables de la seguridad informática y bajo medidas preventivas", consideró.