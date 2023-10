Pese a los acuerdos, México perderá 412 mdd por huelga automotriz en EU

El sindicato automotriz en Estados Unidos (UAW, en inglés) anunció el viernes que debido al avance en las negociaciones con Ford, General Motors y Stellantis no ampliará la huelga a plantas adicionales, por lo que se mantiene en cinco plantas de ensamble y 38 centros de distribución en la Unión Americana.

De esta manera, México acumula pérdidas por 280 millones de dólares hasta la tercera semana de huelga, según la Industria Nacional de Autopartes (INA).Se estima que al cierre del próximo viernes, cuando se cumplan cuatro semanas de paro, habrá una disminución acumulada de 412 millones de dólares en la producción de autopartes en el país.Esto equivale a aproximadamente 0.5% de las exportaciones de autopartes realizadas a nuestro país vecino durante 2022.La INA destacó que, atendiendo la relevancia del sector de autopartes para el país, ha mantenido comunicación constante con la Secretaría de Economía.La decisión del UAW de no ampliar la huelga se tomó después de que GM accediera a sindicalizar a los trabajadores que laboran en plantas dedicadas a la fabricación de baterías para autos eléctricos y que no estaban sindicalizados.Además, estos trabajadores estarán protegidos por el nuevo contrato colectivo que se logre después de la huelga.Hasta ahora, la huelga le ha costado 200 millones de dólares a General Motors.El presidente del UAW, Shawn Fain, dijo que el sindicato tomó la decisión de no incorporar más plantas a la huelga tras el avance en las conversaciones con GM.El UAW amenazó con extender la huelga a una planta de GM en Arlington, Texas, que ensambla SUV de tamaño completo.En cuanto a venta de autos en Estados Unidos, la huelga parece estar impactando.En septiembre, la venta de autos ligeros en el mercado estadounidense sumó 254 mil unidades, un decremento de 3% mensual, pero un aumento de 9.3% de forma anual, dio a conocer Intercam.Esta huelga es la más importante que ha sucedido en décadas y se estima que ya comienza a generar un impacto negativo en los niveles de actividad económica en la Unión Americana.Actualmente están en huelga tres plantas de manufactura: planta de Ensamble de Ford, línea final de ensamble y línea de pintura, en Wayne, Michigan; planta de Ensamble de Stellantis, en Toledo, Ohio, y la planta de ensamble de General Motors, en Wentzville, Missouri.