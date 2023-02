Hacienda posterga pagar deuda hasta el próximo sexenio: especialistas

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 2 (EL UNIVERSAL).- Si bien durante el 2022 el gobierno federal reportó buenas cuentas en sus finanzas públicas, se está poniendo en riesgo la estabilidad financiera de la próxima administración porque en el manejo de la deuda pública la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), sólo está pateando el bote, advirtió Valores Mexicanos (Valmex).

"Hacienda ha hecho un muy buen trabajo en el manejo de la deuda, digamos ha pateado el pago del servicio hasta después del 2025", dijo el economista en jefe, Víctor Ceja.

Pero si bien en este año no vemos problemas, será hasta la próxima administración, advirtió durante la presentación de las Perspectivas económicas 2023.

Tenemos tres factores que van a provocar mayor deterioro de las finanzas públicas, mencionó, al precisar que se trata del gasto comprometido que seguirá aumentando: las pensiones, participaciones federales y costo financiero.

Lo anterior en un contexto de tasas de interés más elevadas por la alta inflación que presionarán a que el costo financiero sea más alto para la deuda.

Expuso que de acuerdo con lo que indica la academia, cuando hay un déficit primario en las finanzas públicas, debería aumentar el nivel de deuda.

No obstante, en el 2022, bajó ligeramente a 49.3% respecto del producto interno bruto (PIB), señaló al detallar que se debió porque en realidad, la SHCP hizo un buen manejo de la deuda, "pateando el pago del servicio" hasta dentro de dos años.

Destacó que durante el 2022 el déficit primario ya es negativo, y se puede pensar en términos comparativos, que es elevado.

Además, está el riesgo de la deuda de Pemex que representa 7.7% del PIB, si el gobierno federal la reconoce, el nivel de deuda estará más alto y eso aumenta la probabilidad de un recorte crediticio, alertó.

Estiman "crecimiento mediocre"

La situación de fragilidad para el 2023 se acentúa, dijo, al tener supuestos optimistas en las principales variables del marco macroeconómico que podrían generar un boquete de hasta 300 mil millones de pesos de no cumplirse ante el contexto de un crecimiento mediocre.

"En términos de dinero para ver el impacto de la desaceleración económica, habría un faltante en finanzas públicas cercano a 100 mil millones de pesos más otros factores sería cercano a los 300 mil millones de pesos", estimó.

Dijo que debido a los bajos niveles de inversión, estamos viendo un "crecimiento mediocre" en este año y para el siguiente.