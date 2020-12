Han cerrado 90 mil restaurantes en el país por pandemia: Canirac

La pandemia de Covid-19 ha ocasionado el cierre de 90 mil restaurantes en el país, de acuerdo con la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac).

En videoconferencia, Francisco Fernández Alonso, presidente de la Canirac Nacional, explicó que el cierre de estos restaurantes más la capacidad limitada a la que están operando, ha ocasionado la pérdida de aproximadamente 400 mil empleos.

"Antes de la pandemia había 2 millones de mexicanos trabajando en los restaurantes de manera directa y 3.5 millones de manera indirecta.

"Y según datos del IMSS de hace tres semanas, se han perdido 21% de esos 2 millones de empleos. Estamos hablando de 400 mil empleos perdidos", indicó.

La Canirac anticipó que si la Ciudad de México regresa a semáforo rojo y se ordena nuevamente el cierre de los restaurantes, la afectación al sector sería "catastrófica".

"Si hemos perdido 21% de los empleos y nos agarró medio mal parados el inicio de la pandemia o no en las mejores condiciones, si se volviera a cerrar, el efecto sería mucho más agresivo", agregó.

Por su parte, Enrique Téllez, presidente de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI), comentó que el cierre de oficinas afectó de manera considerable la afluencia a los restaurantes, bares y áreas de comida rápida en los centros comerciales.

"El cierre de oficinas ocasiona que los trabajadores ya no vayan a la hora de la comida a un restaurante local o a un área de comida rápida; y a veces al salir de la oficina iban a tomar una copa a un bar", explicó Téllez.

La ADI detalló que hay 10 mil 840 restaurantes y hoteles en los principales corredores de oficinas en la CDMX como Insurgentes, Perisur, Reforma, Nuevo Polanco, Polanco, Lomas Altas y Santa Fe, los cuales se han visto afectados por una menor afluencia de visitantes.

Estos restaurantes y hoteles en los principales corredores de oficinas generan 74 mil 905 empleos directos.

Además, en los centros comerciales, la industria restaurantera tiene cada vez un mayor peso.

En 2003 o 2004, representaban entre 10 o 15% de los espacios rentados y hoy representa más del 30%, destacó Téllez.

Respecto a inversiones en construcción de nuevos restaurantes, hoteles y centros comerciales, el presidente de la ADI indicó que todos los proyectos que estaban en marcha antes de la pandemia siguen en marcha.

Sin embargo, las inversiones nuevas bajaron entre 20% y 25% a nivel nacional, en espera del proceso de reactivación económica a finales de 2021 y 2022.

Daniel Becker, presidente y director de Grupo Financiero Mifel, dijo que el financiamiento para el sector restaurantero no ha dejado de crecer, pero dado que la banca dio cuatro meses de diferimiento de cobro de capitales e intereses, si en los próximos meses se vuelven a cerrar los establecimientos, se tendrían que volver a reestructurar los créditos ya que ni siquiera la primera etapa de reestructuración se podría cumplir.

Aunque por el lado positivo, algunos restaurantes ya recuperaron 75% de sus ventas, agregó.