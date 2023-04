Harinas para hot cakes que sí cumplen con lo dicho en su empaque

CIUDAD DE MÉXICO, abril 5 (EL UNIVERSAL).- Después de analizar 52 presentaciones de diversas marcas de harina para preparar hot cakes, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), encontró que solamente 19 cumplen con la normatividad.

Hay envases que contienen menos producto del que declaran; siete dicen tener granos distintos, pero no explican en qué porcentaje; no cumplen las normas de etiquetado, de harinas ni de envasado, sus leyendas engañan o tienen instrucciones en inglés.

Ello se descubrió después de aplicar pruebas para comprobar si cumplen o no con las Normas Oficiales Mexicanas NOM-OO2-SCFI-2011 productos preenvasados-contenido neto- tolerancias y métodos de verificación, NOM 051-Especificaciones generales de etiquetado para alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasados y NOM-247-SSA1-2008 de cereales, harinas de cereales o mezclas.

Todas las marcas que no cumplen saldrán del mercado hasta que corrijan sus incumplimientos, algunas podrán hacerlo pegando una etiqueta, pero las que contienen menos producto del mercado tendrán que retirarlo, dijo el titular de la Profeco, Ricardo Sheffield.

¿Cuáles son las marcas que sí cumplen?

En la Revista del Consumidor de abril se expuso que las presentaciones de hot cakes que sí cumplieron con la normatividad son: Chedraui tradicionales, Cuétara tradicionales, Esperanza, Gamesa Select Aunt Jemima suaves y ligeros, Great Value tradicionales, harina premezclada y blueberry, Haricake, Ke precio, Tres estrellas tradicionales, reducidos en azúcar y sodio y preparadas.

Así como Krusteaz Buttermilk y Blueberry, Granvita con avena, Lucky charla, Pillsbury y La Morisca sin azúcar.

Las que no cumplen con la norma de etiquetado son las siguientes:

Dinat tradicionales y Dinat baja en azúcares; Bob`s Red Millen las presentaciones "sin gluten" y la de "homestile" y Tasty.

Las que contienen otros ingredientes, pero no informan en qué porcentaje son: Morama con arroz, garbanzo, amaranto y canela; Integra con avena de grano entero y salvado de trigo; Morama con coco; True amaranto; Eat natural lima-limón con mantequilla y Dinat con amaranto, arroz y chispas de chocolate.

Las cinco que tienen menos contenido del que declaran en etiqueta son:

Quaker, Gamesa Select, Pronto, Pronto en versión premezclada y Gamesa tradicional.

"Todos esos ya se metieron en un problema porque no le pueden adicionar esos gramos, es problema que no se resuelve con etiquetado", aseveró el titular de la Profeco.

Las que no son recomendables para niños son:

Clementina libre de gluten; D´meals harina sin azúcar añadida; Healthy Brand en la presentación Keto mix; La Morisca sin azúcar; True Amaranto harina de trigo y amaranto; Tasty DBS harina de trigo preparada sin azúcar; Pronto light harina integral y Morama harina para hot cakes Keto, sin azúcar.

Las que no contienen proteína en la cantidad que dice la etiqueta son: D´Mills, Integra, Morama, Mundo light y Ruf.

Con más grasa y azúcares de la que indican son: Morama Keto y San Blas con mayor cantidad de grasa de la que dice la etiqueta.

La Profeco encontró que las presentaciones que tienen más cantidad de azúcares de lo que dicen son: San Blas en cuatro presentaciones "tradicionales", "con fibra", "libre de gluten" y "con avena"; Pronto tradicionales y premezclada; Morama con chocolate y Ruf.

Con leyendas o declaraciones no comprobables, la Profeco señaló a: Eat natural lima-limón, Cuatro cielos, Dinat, Clementina y San Blas.