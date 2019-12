Hasta enero, consulta sobre regulación del outsourcing

El coordinador de Morena en al Senado, Ricardo Monreal, afirmó que la consulta a empresarios y representantes del Seguro Social, para avanzar la reforma que regulará el régimen laboral de outsourcing, se pospondrá hasta enero del próximo año.

Entrevistado en Palacio Nacional, Monreal aseguró que el presidente Andrés Manuel López Obrador coincidió con la decisión de los senadores de posponer su discusión, luego de que varios grupos empresariales han mostrado preocupación por la medida.

"Me dijo que qué bueno esto de la consulta, que hay que escuchar a los que están involucrados y que salga una buena y no se trata de prohibir, de cancelar o de congelar este dictamen, se trata de mejorarlo en parlamento abierto, que será en enero", precisó.

A López Obrador lo cuestionaron en su conferencia matutina sobre las decisiones recientes que ha tomado el Senado de aplazar el dictamen del outsourcing y devolver a la Cámara de Diputados la minuta para eliminar, por completo, el fuero al presidente y a los funcionarios públicos.

El presidente respondió que el Poder Ejecutivo no tiene una postura definitiva sobre los temas que son competencia del Poder Legislativo, pero propuso que se hiciera una consulta a las partes interesadas y que se verían afectadas con la reforma.

"Que se escuche a todos, a todo el que tenga algo que plantear, que se abra un proceso de consulta, tanto del sector empresarial como del sector obrero y especialistas y ciudadanos, todos que opinen. Eso lo puede hacer el Senado, es una opinión respetuosa", dijo.