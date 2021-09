Hay interés por abrir bancos totalmente digitales en México: CNBV

El presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), Juan Pablo Graf, dijo que ante el crecimiento de operaciones financieras digitales, hay solicitudes de apertura de bancos sin sucursal en México, tanto de nuevas firmas como de los jugadores existentes en el país.

"Por la digitalización, algunos bancos ya también han anunciado que quieren, están explorando, están trabajando por tener bancos totalmente digitales, bancos sin sucursales, y no estoy hablando solamente de nuevas licencias bancarias que tenemos en puerta, sino la transformación de bancos ya existentes en el país que dicen ´voy a llevar a cabo una transformación digital del banco existente, pero lo voy a acompañar, posiblemente con un banco hermano que podría ser el banco digital´", dijo.

Al participar en el foro "Inside Latam: México", organizado por Moody´s Investors Service, el funcionario explicó que ante el proceso de digitalización y la baja penetración bancaria prevaleciente en territorio mexicano, persiste el interés nacional e internacional para traer desde nuevos bancos, así como otras alternativas de servicios financieros.

"Hay mucho interés de participar en el mercado mexicano, principalmente por su poca profundidad. Muchos inversionistas, muchas instituciones alrededor del mundo ven en el sistema mexicano mucho potencial de desarrollo por poca profundidad, por la necesidad de modernizarse. Tenemos muchos inversionistas que se han acercado con los propios intermediarios, con la autoridad", detalló.

Graf reiteró la negativa de las autoridades mexicanas del uso de criptomonedas a través del sistema financiero y destacó que se debe seguir informando a la población sobre los riesgos que implica el uso de estos activos digitales.

"Quedó muy bien establecido en la ley fintech que los intermediarios podrán operar con las criptomonedas como determine el Banco de México y como todos sabemos no se ha determinado sobre ninguna de ellas, por lo pronto, de cara a la clientela no está permitida la compra venta de los activos virtuales. Viendo lo que está pasando en otras latitudes, las declaraciones de la SEC en Estados Unidos sobre lo que está pasando con este tipo de operaciones. México fue pionero en decir que tiene que haber una clara separación en lo que ese mercado se va estabilizando. Aprovechar la tecnología pero tener mucho cuidado con la compra venta que hace y seguirlo regulando", dijo.

El funcionario reconoció que en medio de la pandemia de Covid-19, los fraudes financieros se han mantenido al alza, principalmente en operaciones digitales, que incluso ya superan a los fraudes registrados de forma física.

"Sí tuvimos un incremento importante en el número de fraude en operaciones por internet que hoy ya supera el número al que tenemos de reclamaciones en canales tradicionales, sucursales, cajeros, terminales punto de venta, o corresponsales. Es parte de la digitalización pero es un proceso que mantiene a las instituciones financieras muy atentas", dijo.