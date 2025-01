La Historia del Bitcoin en 5 Minutos

El Bitcoin es una criptomoneda descentralizada que, desde su creación, ha tenido un viaje fascinante que le ha ayudado a convertirse en uno de los activos digitales más influyentes del mundo. Por eso, es menester explorar su historia, al menos de forma breve, para tener un mejor entendimiento de sus aspectos técnicos y profesionales.

Desarrollo y origen

La idea de manejar una moneda digital habría tomado forma en la década de 1980, gracias a la colaboración de personalidades como David Chaum, más conocido como "el padre de las monedas digitales". Tuvo una gran contribución debido al proyecto eCash, un sistema de dinero electrónico. Pero eso no es todo, porque fue el creador de distintos protocolos criptográficos gracias a su educación en Informática y administración de empresas.

No obstante, el Bitcoin empezó a tener su repercusión cuando nació, de manera oficial, en 2008. Todo habría comenzado el 31 de octubre de ese año, tras una publicación de Satoshi Nakamoto de un documento técnico conocido como "Bitcoin: un sistema efectivo electrónico peer-to-peer".

El documento habría presentado una manera innovadora de utilizar un sistema de pago digital de manera descentralizada. Para ello, se requería de una red de nodos donde se pudieran validar las transacciones sin que existieran intermediarios financieros.

Tras darse a conocer este proceso, no habrían pasado tantos años para que los entusiastas de las criptomonedas investigaran el precio btc usd. Esto con el objetivo de conocer los beneficios del intercambio cripto.

Conocimiento de la arquitectura técnica del Bitcoin

Con la llegada del whitepaper sobre la criptomoneda, se conoció que para su funcionamiento requería de una red de nodos, ahora denominada blockchain, que básicamente consiste en un libro contable que permite el registro de las transacciones realizadas.

En la red, se pueden validar las transacciones gracias a un proceso denominado minería, el cual necesita resolver problemas matemáticos complejos. De esa forma, durante ese proceso también se pueden generar nuevos Bitcoin, los cuales aparecen como recompensas para los mineros, es decir, una forma de incentivo por su labor.

Lanzamiento de la criptomoneda y sus primeros pasos

No fue sino hasta el 2009 cuando la blockchain empezó a funcionar con la creación del primer bloque, el cual fue conocido como el "bloque de génesis". En ese momento, se generaron 50 Bitcoin gracias a la operación realizada por Satoshi Nakamoto, lo que marcó el inicio de la minería de este tipo de moneda digital.

Después, el 12 de enero de 2009, se llevó a cabo la primera operación cripto y esto ocurrió entre Nakamoto y Hal Finney, criptógrafo e informático. Esta transacción se llevó a cabo para probar y validar la operación, ya que todavía el Bitcoin no tenía ningún valor asociado.

Optimización y desarrollo del programa informático

Tras la primera operación realizada con criptomonedas y su conocimiento abierto al público, Nakamoto empezó a mejorar el software de Bitcoin con ayuda de otros contribuyentes.

Esto fue posible porque cuando la blockchain empezó a funcionar en 2009, los usuarios pudieron descargar el programa informático para comenzar a minar. Entonces, otros entusiastas comenzaron a aportar ideas para su optimización (a propósito de que este software se distribuyera bajo una licencia open source).

Adopción real y sus operaciones en 2010

No fue sino hasta el 2010 cuando esta moneda digital pasó de ser un experimento a un activo de recurso práctico. Todo habría ocurrido con la primera transacción significativa, es decir, cuando Laszlo Hanyecz pudo intercambiar 10.000 de estas monedas por dos pizzas de Papa John´s.

Después de la operación realizada por Hanyecz, el Bitcoin empezó a verse como un medio de intercambio real, confiable y seguro.

Plataformas de intercambio

Es bien conocido que, al principio, no existían plataformas de intercambio propiamente dichas. De hecho, el Bitcoin tenía un precio de 0. No obstante, no fue sino hasta el 5 de octubre de 2009 cuando se dio a conocer un servicio de compra y venta de Bitcoin llamado New Liberty Standard. En ese momento, el activo digital tenía una relación de valor de 1.309,03 BTC por cada dólar.

El valor que se le dio al Bitcoin por primera vez se basó en el coste energético de minar este activo digital. Entonces, era como una compensación para los entusiastas que minaban.

Y así fue como se dio a conocer la primera transacción con esta criptomoneda que fue registrada el 12 de octubre de 2009. En ella, New Liberty Standard le compró a Sirius un total de 5.050 BTC por un monto de $5.02.

Popularización y caída

Tras las primeras operaciones realizadas, en febrero de 2011 la criptomoneda alcanzó la paridad con el dólar estadounidense. Esto le ayudó a volverse más popular. Inclusive, desde allí empezó a aumentar su valor de forma constante, con un crecimiento explosivo en 2017 cuando tuvo su primer máximo histórico. Después, al tiempo, tuvo una caída significativa en el precio.

Evolución reciente

Después de todo el viaje que ha dado esta criptomoneda, todavía hoy día sigue siendo uno de los activos más influyentes y ampliamente aceptados. Desde hace tiempo su valor continúa creciendo con nuevos máximos históricos. Por eso, es visto como un activo de reserva digital que ha atraído a inversores particulares e institucionales.