Hong Kong suspende la compra de pollos de Guanajuato por gripe aviar

El Gobierno de Hong Kong anunció hoy la suspensión de la importación de carne de pollo, huevos de gallina y otros productos avícolas provenientes del estado de Guanajuato (México) debido a brotes de gripe aviar.



El Departamento de Alimentos e Higiene Ambiental del Ejecutivo hongkonés explica, en su página web, que ha tomado esta decisión "con efecto inmediato" tras recibir una notificación de la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) sobre brotes de la cepa H7N3, "altamente patógena", en la citada región.



Las autoridades de la excolonia británica "han contactado con las autoridades mexicanas sobre el problema y seguirán de cerca la información emitida por la OIE sobre brotes de gripe aviar", explica un portavoz del Centro para la Seguridad Alimentaria, dependiente del Departamento de Alimentos e Higiene Ambiental.



"Se llevarán a cabo las acciones apropiadas en respuesta al desarrollo de la situación", agrega.



Hong Kong cuenta con un protocolo para importar carne de ave de México, pero no para huevos.



Según datos oficiales, durante los tres primeros meses de 2019 no se importó carne de ave mexicana a Hong Kong.



Esta no se trata de la primera ocasión que la región autónoma china toma una medida similar, ya que en marzo de 2018 un brote de esa misma cepa en Guanajuato y Querétaro provocó la suspensión de la importación de carne y productos derivados de las aves como huevos procedentes de esa zona, con el fin de proteger la salud pública en la ciudad.