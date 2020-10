Huawei abrirá 12 nuevas tiendas en México

Para Huawei, México es un mercado relevante y, por ello es que, en los próximos meses concretará un plan a través del cual busca duplicar su presencia en el país a través de su formato HUAWEI Experience Store.

A través de un comunicado, la compañía dio a conocer que, como parte de sus planes de expansión y con el objetivo de fortalecer su presencia en el país más allá de la Ciudad de México y zona metropolitana, inaugurará 12 nuevas tiendas con formato de experiencia en 10 ciudades al interior de la República en los próximos meses.

"Con esta apuesta, Huawei lograría duplicar su presencia en México, uno de los mercados más importantes para la empresa a nivel global. Serán un total de 23 HUAWEI Experience Stores, distribuidas en la Ciudad de México, Querétaro, Michoacán Jalisco, Estado de México, Yucatán, Quintana Roo, Chihuahua, Sinaloa, Puebla, Morelos, Veracruz y Coahuila", explicó la compañía.

Señaló que a través de sus nuevas sucursales, los usuarios podrán encontrar más cerca de su ciudad lo último de Huawei, desde laptops, a teléfonos, así como una amplia variedad de accesorios y gadgets (smartwatches, audífonos, tabletas, etc.) y muchos otros productos más que conforman el ecosistema de productos de la empresa.

Asimismo, debido al concepto de las tiendas, la marca asegura que estas servirán como punto para que los usuarios conozcan de primera mano los productos y accesorios de la marca, reciban asistencia técnica de especialistas y sean un centro de atención para la reparación de sus dispositivos.

"Bajo el concepto de HUAWEI Experience Store, nos hemos propuesto cerrar el año con 12 nuevas tiendas en México para así brindarles a nuestros usuarios la mejor experiencia de compra y atención, en un espacio seguro con las condiciones sanitarias necesarias", destacó Cristina Yi, Directora de Marketing de Huawei Devices México.

A detalle las ciudades de apertura de las nuevas HUAWEI Experience Store serán: Parque Delta en la Ciudad de México el 1 de noviembre; Uruapan, centro comercial Agora el 5 de noviembre; Tlaquepaque Forum el 3 de noviembre; Galerías Mérida el 7 de noviembre; Chihuahua en Fashion Mall el 13 de noviembre; Cancún centro comercial Américas el 9 de noviembre; Culiacán Forum el 11 de noviembre; en Parque Puebla el 20 de noviembre y en Angelopolis el 23 de noviembre; en Galerías Cuernavaca el 25 de noviembre; Veracruz centro comercial Américas el 25 de noviembre; en Galerías Torreón el 2 de diciembre.

Lo último de Huawei

Aunque no se ha confirmado la fecha de disponibilidad en México, te recordamos que hace unas semanas la empresa presentó su última línea Mate 40, los smartphones de gama premium de Huawei.

La serie se compone de los modelos Mate40, Mate40 Pro y Mate40 Pro+ que, de acuerdo con la marca, tienen una pantalla curva sin problemas de "falsos toques" que además incluyen algunas mejoras en el software por lo que, por ejemplo, se encienden al registrar la mirada del usuario (ya no se mantiene siempre encendida como antes sucedía para mostrar la hora y fecha) lo que optimiza el rendimiento de la batería. Otra de las funciones que incluyen estos tres dispositivos es que tienen sistema de control sin contacto (Gesture Control) para contestar llamadas, subir volumen, desplazar la pantalla, entre otros.