Hyundai prevé un incremento de 10% en la venta de autos en 2021

Este año, la venta de autos nuevos se incrementará un 10% en comparación con el 2020, lo que representa la comercialización de alrededor de un millón 10 mil unidades, según estimaciones de Claudia Márquez, presidente y CEO de Hyundai Motor de México.

En este contexto, la compañía espera mantener su 3.5% de participación de mercado, ya que considera que todavía se vive un ambiente de mucha incertidumbre.

"No estamos buscando crecer enormemente. Sí queremos crecer con el mercado y sobretodo queremos crecer con productos nuevos, con nuevo diseño", dijo Márquez durante el lanzamiento virtual de la nueva Tucson.

Hyundai concentrará su esfuerzo en ventas en los segmentos de autos subcompactos, compactos y SUVs donde los modelos Grand i10, Accent y las camionetas Tucson y Creta tienen buena participación de mercado.

"Son modelos pensados para el mercado mexicano, sabemos que es lo que están buscando los clientes, pero también tenemos que balancear muy bien en un año que todavía tiene grandes incertidumbres en oferta y demanda", explicó Márquez.

Actualmente el 40% del portafolio de Hyundai son camionetas SUV, ya que este segmento lleva varios años en crecimiento, mientras que los sedanes van perdiendo mercado.

Los autos compactos y subcompactos representan 35% de las ventas de toda la industria en el país, por lo que los modelos Grand i10 y Accent juegan un papel importante para la compañía.

El Accent se fabrica en la planta de KIA en Nuevo León y, por el momento, no hay información sobre la fabricación de otro modelo en el país, agregó Márquez.

La automotriz reconoció los beneficios que tiene México en cuanto a manufactura de vehículos que, combinado con los tratados de libre comercio, lo convierten en un buen mercado para la exportación de vehículos.

"Si quieres ser exitoso tienes que tener producción en México, pero veremos qué sucede en estos tiempos inciertos", indicó Márquez.

La compañía tiene 68 distribuidoras en el país y no se tienen contempladas nuevas aperturas para mantener la rentabilidad de las agencias.

En los próximos meses lanzarán nuevos modelos, entre ellos, la nueva Santa Fe.

"La Tucson es nuestro primer lanzamiento este 2021, estamos seguros que este modelo, uno de los más vendidos a nivel mundial, se colocará como una de las SUV favoritas del segmento, gracias a sus características en cuanto a tecnología, seguridad y diseño", destacó Márquez.