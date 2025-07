Iberdrola alistaría salida total de México

La gigante transnacional española Iberdrola ya prepara su salida definitiva de México por la incertidumbre jurídica que ha generado el gobierno actual sobre su operación, reveló el medio ibérico El Confidencial.

"Iberdrola sigue con su política silenciosa de salir de los negocios o de los países en los que no tiene la seguridad jurídica que garantiza la rentabilidad de sus inversiones", se lee en el portal de esa casa editorial.

Agrega que "según indican fuentes próximas a la operación, la eléctrica española ha contratado los servicios de Barclays Bank para vender las 15 plantas, principalmente de energías renovables, que mantiene en México después de que en la primavera del pasado año ya traspasara al país gobernado por la extrema izquierda una buena parte de sus activos".

Iberdrola está procediendo luego de que no tuviera certeza sobre la política energética de México que está priorizando la operación de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y que si bien ha abierto espacios a privados, son reducidos y con la incertidumbre de que no hay arbitro imparcial con el Poder Judicial de lado del partido en el gobierno federal.

Entre 2023 y 2024, la empresa vendió un total de 13 plantas al gobierno federal por un monto de 6 mil millones de dólares y ahora, de acuerdo con la publicación española, quiere desincorporar otras 15 plantas renovables en su mayoría por otros 4 mil 700 millones de dólares.

"La eléctrica española negocia la venta de sus 15 plantas de renovables en el país azteca para centrarse en mercados con mayor seguridad jurídica para garantizar sus inversiones", de lee en el medio español.

EL UNIVERSAL ha solicitado una respuesta de inmediato a Iberdrola México, pero no han dado una respuesta al momento de esta nota.