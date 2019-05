ICA busca revivir en la 4T con Dos Bocas

Después de un sexenio en el que ICA cayó en concurso mercantil debido al tamaño de su deuda y a que ganó proyectos importantes de infraestructura hasta finales de 2017, la empresa quiere resurgir durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

ICA está interesada en participar en dos de los principales proyectos de infraestructura del nuevo gobierno: el Tren Maya y la refinería Dos Bocas.

"Vivimos una situación complicada. Nos tocó la tormenta perfecta, [en 2015] acabábamos de salir a vender bonos que fueron como 2 mil millones de dólares, vino la devaluación, se complicó el tema de la Línea 12 [del Metro] por razones políticas totalmente ajenas a ICA, me dejaron de pagar durante cinco años una cantidad muy importante de dinero que nos quitó liquidez y una serie de problemas", dijo Bernardo Quintana Isaac, presidente del Consejo de Administración de ICA.

"También tuvimos la presencia exagerada de empresas españolas en muchos proyectos que normalmente hacían las compañías mexicanas. Nos tocó el sexenio pasado una muy mala situación a nosotros y a muchas empresas, pero ya estamos en una administración nueva y hay que ser optimistas", añadió.

Entrevistado durante el Informe Anual de Actividades de la Fundación Miguel Alemán, Quintana Isaac comentó que la empresa tiene la concesión de la carretera Mérida a Cancún, por lo que está negociando con el gobierno para que el Tren Maya use toda, o parte, de la zona de derecho de vía que tiene la carretera.

ICA tiene experiencia en trenes, porque construyó el de Chihuahua-Pacífico, otros en Huehuetoca, Estado de México, y recientemente el tramo del túnel del tren México-Toluca. Además, edificó las líneas 3, 4, 5 y 12 del Metro capitalino.

"No hay otra empresa en América Latina que tenga más experiencia en construir trenes que ICA", aseguró Quintana Isaac.

La firma está interesada en participar en la construcción de la refinería de Dos Bocas, a través de ICA Fluor, pues también tienen experiencia en este tipo de obras, recientemente terminaron la planta coquizadora de Tula, Hidalgo.

La empresa está dispuesta a trabajar en la construcción de la refinería bajo cualquier esquema de inversión, siempre y cuando sea razonable: "Nos podemos adaptar, las coquizadoras son de las partes más complejas de las refinerías", precisó el directivo.

Technip, firma francesa dedicada a la ingeniería en construcción para el sector de petroquímica e hidrocarburos, fue una de las compañías invitadas por el gobierno federal para construir la refinería.

Esta compañía participó en México junto con ICA Fluor y Braskem en la licitación del proyecto Etileno XXI.

En buen estado. Respecto a la situación financiera de la empresa constructora, Bernardo Quintana Isaac aseguró que ICA se encuentra bien y que próximamente presentará un reporte financiero a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).

El 1 de marzo de 2018, ICA salió del concurso mercantil luego de llegar a un acuerdo con sus principales acreedores, que perdonaron 90.9% de la deuda de 64 mil 163 millones de pesos, a cambio de acciones.

El último reporte que ICA presentó a la Bolsa fue el correspondiente al primer trimestre de 2017, antes de entrar en concurso mercantil.

El presidente del Consejo de Administración dijo que muy probablemente ICA se deslistará de la Bolsa, por la volatilidad que representa.

"Es muy difícil ser una empresa de construcción en la Bolsa y estar reportando cada tres meses, porque los proyectos de construcción no son de tres meses y genera mucha volatilidad. Estuvimos muchos años y cumplimos bien. No digo que no se pueda, digo que no conviene", comentó.

ICA empezó a cotizar en la BMV y en el New York Stock Exchange en 1992, siendo la primera compañía mexicana en registrarse simultáneamente en ambos mercados.

Sobre la liquidación de los contratos de ICA en el aeropuerto de Texcoco, Quintana Isaac dijo que el gobierno ya terminó de pagarles la losa de cimentación de la terminal y sólo resta liquidar un par de contratos electromecánicos de ICA Fluor.



Cuenta con 72 años de respaldo

ICA ha construido edificios emblemáticos del país como: la Basílica de Guadalupe, el Palacio de los Deportes, las Torres de Satélite, la Torre Mayor, Plaza Universidad, el Estadio Azteca y el Papalote Museo del Niño.

En 2006 le dio prioridad al segmento de construcción.

Con Fox, fue responsable de la presa hidroeléctrica El Cajón.

Construyó el estadio de futbol de Pachuca, el Puente Chiapas, la termoeléctrica Altamira, la regasificadora LNG de Altamira y reconfiguró la refinería Minatitlán.

Concluyó la Terminal 2 del AICM.

Con Calderón realizó la hidroeléctrica La Yesca.

Construyó el nuevo estadio de las Chivas y la terminal B del Aeropuerto de Monterrey.

Edificó la Línea 12 del Metro.

En 2015, ICA empezó a presentar problemas financieros derivados de su deuda en dólares.

El segmento de construcción decreció 20%.

Hasta el final del sexenio, la firma ganó obras importantes en el aeropuerto de Texcoco.