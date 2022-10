Ilegal obligarte a encender tu cámara web mientras trabajas

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 10 (EL UNIVERSAL).- Un tribunal de los Países Bajos dictaminó que una empresa estadounidense violó los derechos humanos de un trabajador holandés al obligarlo a mantener su cámara web encendida durante las horas de trabajo, así lo informó el portal especializado TechCrunch.

Contratado por la firma de telemercadeo de Florida Chetu, el empleado fue despedido por negarse a ser monitoreado "durante nueve horas al día" por un programa que transmitía su cámara web y compartía sus pantallas.

"Esto es una invasión de mi privacidad y me hace sentir realmente incómodo. Esa es la razón por la que mi cámara no está encendida", dijo en los documentos judiciales. (Chetu no se presentó a la audiencia en la corte).

"El seguimiento a través de la cámara durante ocho horas al día es desproporcionado y no está permitido en los Países Bajos", afirmó el veredicto, y agregó que también se violó el artículo 8 de la Convención Europea de Derechos Humanos.

El tribunal determinó que Chetu despidió al empleado injustamente y debe pagar una multa de 50 mil dólares junto con los salarios atrasados del trabajador, los costos judiciales y los días de vacaciones no utilizados. También se requirió eliminar una cláusula de no competencia.

Como Florida es un estado voluntario, los empleados pueden ser despedidos por cualquier motivo, siempre que no sea ilegal. Sin embargo, en los Países Bajos y otros países de la UE, debe tener un motivo válido para despedir a alguien (negativa a realizar el trabajo, conducta culpable, etc.); de lo contrario, el empleado tiene motivos para disputarlo.