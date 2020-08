IMEF ajusta caída del PIB a -10% para este año

El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) ajustó la caída de la economía esperada para este año a -10% desde el 9.50% que consideraba hace un mes.

Lo anterior debido al fuerte golpe económico del Covid-19 durante el segundo trimestre del año de 18.9%, que implicó un retroceso desde 1981, fecha en que se tiene información disponible.

Además, consideró necesaria una mayor eficiencia en el gasto para el presupuesto del 2021, dado el poco margen de maniobra que se tiene y las grandes necesidades. "No son momentos para el despilfarro de recursos".

"Falta ver cuál va a ser la respuesta de los consumidores de los hogares, en qué medida van a bajar su consumo para reponer su ahorro perdido, si esa baja es sensible la recuperación puede ser más lenta y la caída puede ser mayor", dijo el vicepresidente del comité nacional de Estudios Económicos, Mario Correa.

La incertidumbre en el panorama económico es muy elevada, por lo que todavía pueden pasar muchas cosas, destacó al comentar que por eso no tienen un estimado de hasta cuánto podría caer más el producto interno bruto durante el presente año.

Señaló que persisten los riegos, especialmente en el tema de la pandemia que aún no está controlada en el mundo, y no se sabe si se recurrirían a otras medidas de distanciamiento social.

Tampoco se sabe cuántas empresas quebraron. "Todavía nos falta por ver hasta dónde llegó el daño y la mortandad de empresas, lo que vamos a ver en los siguientes meses", estableció.

De lo que se debería ver para el presupuesto del 2021, Correa dijo que si bien los analistas están a la expectativa de lo que se presente en el paquete económico, lo fundamental es la eficiencia.

Estableció que en una situación donde hay poco margen de maniobra en las finanzas públicas, que el gasto se haga lo más eficiente posible desde el punto de vista social, es importante.

"Que cada peso que se gaste sea efectivamente canalizado a todas las actividades, los proyectos o rubros que son realmente deseables para la sociedad. No son momentos para del despilfarro de recursos", advirtió Correa.

Bienvenido Pronafide

Por su parte, el presidente del IMEF, Ángel García-Lascurain, destacó la importancia de que finalmente ya se haya publicado el Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo (Pronafide) 2020-2024.

Recordó que desde el año pasado, los ejecutivos de finanzas expresaron su preocupación porque, derivado del Plan Nacional de Desarrollo, no se llevó a cabo todo el proceso de desdoblamiento de la estrategia gubernamental que normalmente se hacía.

"Muchos programas regionales y sectoriales quedaron pendientes y eso contribuye a la incertidumbre y mayor dificultad de ejecución del gasto", afirmó. Por eso, afirmó que ahora con el Pronafide se da certidumbre y estabilidad.

Sin embargo, señaló que en el documento se plantea que es fundamental la inversión para reducir las brechas que hay de desigualdad en México.

De ahí la importancia de crear las condiciones para atraer la inversión, manifestó el presidente del Instituto.