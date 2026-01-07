Impacta cuesta de enero

CIUDAD DE MÉXICO.- La cuesta de enero sigue siendo un golpe directo al bolsillo de los hogares mexicanos. En el arranque de 2026, seis de cada 10 personas atribuyen la presión económica de inicio de año a los gastos realizados en diciembre, principalmente en regalos y cenas de fin de año, de acuerdo con una encuesta de Research Land.

El sondeo muestra que, además del gasto decembrino, la cuesta de enero también está asociada a una mala administración del aguinaldo o bonos, factor señalado por 19% de los encuestados. Otro 13% indicó no haber recibido esta prestación o haberla percibido en menor proporción que en años anteriores, mientras que 8% apuntó a las compras realizadas durante El Buen Fin como una de las causas del desajuste financiero.

Para la firma de investigación de mercados de Grupo UPAX estos resultados confirman que la cuesta de enero no es solo una percepción cultural, sino un fenómeno económico recurrente que impacta de manera directa en la estabilidad financiera de hogares.

"Estos resultados reflejan una tensión estructural entre ingresos, hábitos y precios. La cuesta de enero ocurre en un momento en el que los hogares llegan a diciembre con márgenes financieros muy reducidos y enfrentan un arranque de año con precios que no regresan a niveles previos, especialmente en alimentos, transporte y servicios", explicó Pablo Levy, Director General de Research Land.

El entorno macroeconómico también pesa en la percepción de los consumidores. El Banco de México estimó que la inflación para el primer trimestre del año se ubicará entre 3.5 y 3.7%.