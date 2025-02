Cámara de Comercio de EU ve inflación por aranceles a México

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 1 (EL UNIVERSAL).- La imposición de aranceles de 25% contra México y Canadá y de 10% a China, que anunció este sábado el gobierno estadounidense generarán aumento de precios y no solucionará el problema que se tiene en la frontera sur estadounidense con la migración ni el del aumento del consumo de fentanilo dijo la US Chamber of Commerce.

El vicepresidente senior y jefe de las sección Internacional de dicha Cámara de Comercio estadounidense, John Murphy, dijo que "el presidente está en lo correcto de enfocarse en los problemas mayores como son nuestra frontera rota y en el azote del fentanilo, pero la imposición de aranceles bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional sin precedente, no resolverá estos problemas, y solo aumentará los precios para las familias estadounidenses y afectará las cadenas de proveeduría".

Advirtió que se reunirá con los socios de la cámara, incluso con las principales empresas del país que se impactarán por esta situación a fin de "determinar los siguientes pasos para prevenir un daño económico para los estadounidenses".

La Cámara de Comercio dijo que mantendrá los trabajos con los congresistas y con la administración para alcanzar una solución para la crisis fronteriza y el problema del fentanilo.

Aunque la Secretaría de Economía y el gobierno de México no han emitido comentarios sobre el tema, el subsecretario de Comercio Exterior, Luis Rosendo Gutiérrez, difundió el comunicado del sector privado estadounidense agrupado en la Cámara de Comercio.