Consecuencias de las deportaciones en la economía nacional

"La reducción de las remesas a causa de las deportaciones de mexicanos irregulares en Estados Unidos será un reto, porque constituyen un pilar de la economía nacional", consideró la profesora de la Facultad de Economía (FE) de la UNAM, Isabel Osorio Caballero, quien expresó que el país debe contar con estrategias de reintegración laboral y social urgentes para las personas que sean deportadas.

Al participar en la jornada de análisis "El efecto Trump 2.0 en México", organizada por esa entidad universitaria, resaltó que las remesas representan alrededor de 3.5% ciento del producto interno bruto (PIB) y podrían reducirse a 2.6%, incluso menos si se concretan las deportaciones y un impuesto propuesto para las mismas.

Señaló que la migración mexicana en el vecino país del norte es "bajamente cualificada" y está en busca de nuevas oportunidades y salarios, huye de la violencia o quiere enviar remesas a su familia.

Explicó que el Banco Mundial estima que 60% de esos recursos no está cuantificado, porque numerosas personas migrantes envían el dinero con alguien más que va de visita a sus pueblos. Jalisco, Michoacán, Estado de México, Zacatecas y Guanajuato agrupan al 45 por ciento del total de migrantes en aquella nación.

Cada año, abundó la académica de la FE, se realizan 150 millones de transacciones con un promedio de 400 dólares. Desde California y Texas se origina el 58 por ciento de las transferencias, realizadas por 26.7 millones de migrantes de segunda y tercera generación, y por los nacidos en México, población que envió 63 mil millones de dólares a nuestro país en 2023.

La también académica de la FE, Laura Vázquez Maggio, dijo que en el mundo existen 281 millones de personas migrantes, es decir, quienes nacieron en un país y viven en otro. Cerca de 48% son mujeres, ya que en las últimas décadas se ha dado una feminización de ese fenómeno, el cual se ha vuelto más complejo porque ahora también abarca a familias o mujeres solas.

En EUA hay casi 50 millones de migrantes; de ellos, aproximadamente 11 millones nacidos en México, y tres o cuatro millones carecen de documentos migratorios regulares, expuso.

Aunque la migración es multifactorial tienen mayor peso las explicaciones de tipo económico, detalló la experta. De esos 11 millones de personas, ocho millones están ocupadas y la mayoría trabaja en la construcción, limpieza, producción (agropecuaria, etcétera) y en servicios y preparación de alimentos. "Son trabajos mal pagados, difíciles, riesgosos, sucios, sin prestaciones, que típicamente los nacionales no quieren hacer".

Vázquez Maggio destacó que la estrategia del presidente estadounidense Donald Trump es una amenaza y eso ha tenido implicaciones para numerosos mexicanos en ambos lados de la frontera y otras poblaciones.

Una de las principales es el miedo; la gente no quiere salir de sus casas para no ser deportada, lo cual significaría separación de familias, destrucción de patrimonio y detener el envío de remesas. Está visto que habrá migrantes de retorno, "no sabemos en qué magnitud", pero con necesidades en el corto, mediano y largo plazo; en primer lugar, de un empleo.

De acuerdo con la jefa del Departamento de Proyectos del Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad, Ana Lorena Valle Cornavaca, de los 280 millones de personas migrantes en el mundo, casi la mitad son desplazadas, es decir, 120 millones en 2024.

La universitaria consideró que la política migratoria estadounidense ha influido en las decisiones de México y de América Latina, y no solo ante ese fenómeno, sino en aspectos económicos "como lo hemos visto en la negociación de los aranceles".

A decir de la especialista, hay incremento significativo y diversificación en el origen de quienes están llegando a México, y al mismo tiempo vemos aumento de la xenofobia.

Si no se atiende esta problemática habrá una tensión en los derechos de las personas y se generará un conflicto, se exacerbará la violencia que existe en el país y "se incrementará el desplazamiento forzado, pero no sólo extranjero, sino el interno", advirtió.