Por El Universal

Diciembre 24, 2025 03:00 a.m.
Impone Bolsa Mexicana mejor cierre

CIUDAD DE MÉXICO.- El dólar cayó al nivel más bajo en año y medio, mientras la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) estableció su mejor cierre de la historia.

El tipo de cambio despidió el martes sobre 17.90 pesos por dólar, el segundo día consecutivo a la baja y el menor cierre desde el 22 de julio del año pasado, señalan las operaciones al mayoreo que reporta la agencia Bloomberg.

Al menudeo, el dólar se terminó vendiendo en 18.40 pesos en Banamex y acumula una baja de casi tres meses en lo que va de 2025.

Analistas de Grupo Financiero Banorte calculan que la paridad al mayoreo rondará entre 17.80 y 18.40 durante esta semana.

Desde su punto de vista, la debilidad del dólar continuará en los primeros meses de 2026 y se combinará con un buen perfil de carry relativo del peso, en el que las tasas de interés reales de México seguirán destacando entre el espectro comparable de divisas de países con economías emergentes.

Prevén un intervalo de 17.70 a 17.80 durante los siguientes meses, con un cierre de 2026 en 18.30 unidades, cuya trayectoria integra una agenda geopolítica más retadora en la segunda mitad del año que está por arrancar.

El principal indicador de la BMV finalizó en 65 mil 595 puntos y estableció el mejor cierre de la historia, al elevarse 1.3%.

