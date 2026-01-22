logo pulso
Imponen récords el peso, BMV y metales preciosos

Por El Universal

Enero 22, 2026 03:00 a.m.
A
Imponen récords el peso, BMV y metales preciosos

CIUDAD DE MÉXICO.- El superpeso quitó más terreno al dólar y se colocó entre las monedas con mejor desempeño en lo que va de 2026, debido a una disminución en las tensiones geopolíticas, coincidieron analistas.

El tipo de cambio llegó a tocar los 17.42 pesos por dólar durante la mañana del miércoles y despidió la jornada sobre 17.49 unidades, el cierre más fuerte de la divisa mexicana desde principios de junio de 2024, tras las elecciones que dieron una amplia victoria a la presidenta Claudia Sheinbaum y a Morena.

La moneda de México se apreció 0.6% y acumula una ganancia de 3% en lo que va de 2026, compartiendo el primer lugar del ranking cambiario con las pertenecientes a Brasil y Chile, según datos de Bloomberg.

Al menudeo, el dólar se terminó vendiendo en 17.91 pesos en ventanillas de Banamex, 12 centavos por debajo del martes.

La paridad se mantiene en una clara tendencia bajista, dominada principalmente por los flujos de inversión extranjera asociados a la diferencia de tasas de interés entre México y países con economías desarrolladas, dijo Paula Chaves, analista de mercados de HF Markets.

Aseveró que, desde el punto de vista técnico, se abrió un espacio amplio adicional de apreciación del peso, mientras el entorno de tasas y flujos continúe favoreciendo a la moneda mexicana.

