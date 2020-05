Impulsan campaña para reposicionar a Cancún

Mediante los mensajes #2Cancún y #VenACancúnx2, empresarios de hotelería en este centro vacacional impulsan una campaña de promoción con la que proponen salir este mes para reposicionar al destino en el mercado nacional e internacional, con una oferta que incluye a todo el sector turístico.

La esencia de los mensajes que se desea transmitir, a través de un juego de palabras que echa mano del número 2, es la de ofrecer valores agregados y dar un plus por la experiencia contratada, lo que implica, por ejemplo, que si el turista reserva dos noches, las otras dos van por cuenta del hotel; si el vacacionista compra dos vuelos, la línea aérea le obsequia uno o dos más.

El sentido más importante es transmitir a los visitantes que ellos y este destino turístico son dos: "We are 2", y que ese 2 es una experiencia compartida que vive el turista y el propio anfitrión; que el 2 es unión, compañía, diversión e implica estar juntos en ese viaje.

Así lo explicaron Oliver Reinhart, Vicente Madrigal y Jorge Sotomayor de Hoteles Atelier, la firma de lujosos resorts en Cancún y Playa Mujeres, que diseñó la propuesta para salir conjuntamente a enfrentar la reposición de la actividad turística.

"La idea de la campaña es subir a todos, y cuando decimos todos nos referimos no sólo a restaurantes, agencias de viajes, parques ecoturísticos, bares, delfinarios, tiempos compartidos, sino a todos los municipios, porque se puede adaptar".