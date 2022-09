Impulsar energías limpias, importante para aprovechar el T-MEC

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 12 (EL UNIVERSAL).- Para aprovechar la cercanía que tiene México con el principal mercado del mundo, es necesario que se redoblen los esfuerzos para incrementar todo tipo de infraestructura y el respeto a las reglas del juego, dijo el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Francisco Cervantes.

El líder de la máxima cúpula empresarial dijo que impulsar las energías limpias es muy importante para poder aprovechar el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Es importante tener un Estado de derecho, respeto a las reglas del juego en infraestructura energética, expuso durante el Expansión Summit.

"Necesitamos un Estado de derecho que se respeten las reglas del juego, para que haya más certidumbre en lo que tenga que ver infraestructura energética, es uno de los temas importantes, el tema de regulación en las inversiones es importante, porque las inversiones aterrizan en los municipios y es donde encontramos problemas", expuso.

"En la parte donde hay una gran oportunidad y tenemos que redoblar esfuerzos, es en la parte de infraestructura, infraestructura en todas sus modalidades, en la red de gas natural, que esa es la energía limpia y barata, y sobre todo es una de las fortalezas que tenemos también porque en todo el mundo y con la guerra el gas natural, nosotros lo tenemos, es la parte más barata que tenemos del mundo", explicó.

Agregó que es necesario apostarle a energías limpias, ya que es una condición de la manufactura real, porque ante el cambio climático la industria requiere usar un cierto porcentaje de energías limpias, por lo que se necesita reforzar una agenda del medio ambiente.

"Ante retos muy importantes las oportunidades son la cercanía con Estados Unidos, el primer país consumidor del mundo. Instrumentos como el T-MEC son las oportunidades que tenemos, las empresas tractoras en las cadenas de suministro son las oportunidades, apostar a la capacitación", expuso.

En el panel "Competitividad post Covid", la excomisionada presidenta de la Comisión Federal de Competencia Económica, Alejandra Palacios, afirmó que "el que no hubiera habido una reforma Constitucional en el sector energético es fundamental porque a partir de la reforma de 2013 se puede construir, si la reforma hubiera sido Constitucional, revertir la tendencia, hubiera estado muy complicado, entonces hay que ser creativos y pensar hacia adelante qué se necesita".

Dijo que cambiar las reglas del juego, como se ha hecho, no atrae inversiones al país y agregó que "la transición a energías limpias se va a dar y en un mundo ideal quisiéramos que el gobierno se sumara para que se diera la transición y que jalara a empresas y personas que por su situación económica y de vulnerabilidad se van a subir a esa transformación".

Añadió que "la pregunta no es si vamos a llegar a eso, sino cuándo, eso nos va a restar competitividad al país. Si no avanzamos nos vamos a quedar atrás".

Por su parte, el director de economía sostenible del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), Jesús Carrillo, aseguró: "Me parece que es importante que nos fijemos en el sector energético tanto en gas natural como en la industria eléctrica porque de ese sector se desprende que las industrias de alto valor agregado vengan".

Consideró que se requiere "replantear las políticas de competencia, aseguramiento de inversiones y Estado de derecho y, en materia fiscal, se necesita un esfuerzo grande para modificar la relación del Estado mexicano con sus finanzas".

Eso significa una reforma fiscal y dijo: "Cuando tenemos una porción tan alta de ingresos petroleros que nada más alimentan al presupuesto, que no necesariamente son gasto productivo, surge la duda de cómo mejorar la posición fiscal y tal vez no haya de otro entrarle a una reforma fiscal... que limiten la discrecionalidad del poder en el gasto público y nos haga viable una transición hacia el futuro porque si no lo único que van a crecer son las pensiones".