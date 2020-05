IMSS arranca registro de trabajadores independientes para créditos

Norma Gabriela López Castañeda, directora de Incorporación y Recaudación del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), informó que a partir de este miércoles 13 de mayo inició el registro de personas trabajadoras del hogar y de trabajadores independientes al programa del Crédito Solidario a la Palabra.

La funcionaria indicó que el universo potencial para poder acceder a un crédito de 25 mil pesos son las 22 mil 300 trabajadoras del hogar, así como los 23 mil 717 trabajadores independientes que están afiliados al Seguro Social.

En conferencia de prensa López Castañeda, explicó que los créditos están disponibles para aquellas trabajadoras del hogar quienes laboran de manera independiente vigentes al 30 de abril en el IMSS.

Además, actualizó la cifra de los dueños de pequeños negocios que ya tramitaron su crédito, la cual asciende a 153 mil 316 y los recursos dispersado suman tres mil 320 millones 675 mil pesos.

La directora de Incorporación y Recaudación del Instituto, detalló que una vez que realicen su registro, se hará el depósito de 25 mil pesos por el cual pagarán 823 pesos mensuales durante tres años, el que empezarán a pagar a partir del cuarto mes de la entrega del crédito.

También, dijo que el formato que deben llenar estos trabajadores está adecuado para ingresar la CURP, a la diferencia del que solicitan los microempresarios, que ingresan con el Registro Federal de Contribuyentes (RFC).

"Lo estamos habilitando con la CURP, precisamente entendiendo que es un sector, principalmente de trabajadoras del hogar, que no necesariamente tiene RFC. Es importante que la cuenta esté a nombre de la persona que solicita el beneficio, de lo contrario no podrá proceder el depósito", puntualizó.

López Castañeda, solicitó a los interesados en el crédito que revisen el importe total de transacciones al mes que la cuenta bancaria puede recibir, pues a veces no es posible cargar el depósito de 25 mil pesos; por ello, a partir del viernes se habilitará un canal de asesoría vía remota para abrir cuentas bancarias sin este candado.

"Si se trata de una cuenta que tiene esta restricción, mejor espérenos al día viernes para que no tengan esta limitación en cuanto al depósito", refirió la funcionaria.