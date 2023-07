¿IMSS puede echar mano del ahorro para el retiro?

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, julio 18 (EL UNIVERSAL). - El director de relaciones institucionales de la Amafore, Luis Felipe Briseño, informó que el dinero en las cuentas de Afore que no han presentado actividad en muchos años está siendo solicitado por el IMSS a las administradoras.

"Sobre esas cuentas el IMSS sí va a estar pidiendo los recursos, se los ha pedido a las Afore. Las Afore sí han tratado de evitar enviárselos y ha habido hasta algunas dificultades con el instituto, porque no garantiza ninguna seguridad jurídica para los trabajadores que el IMSS lo pida así nada más", dijo el directivo.

Al participar en la segunda semana de educación financiera de la Asociación Mexicana de Entidades Financieras Especializadas (AMFE), el representante de Amafore recomendó a los trabajadores están al tanto de todo lo relacionado con su cuenta de ahorro, lo cual evitará que el IMSS eche mano de esos recursos.

"No nos queda más que recomendar que se acerquen a su Afore, que estén cerca de su estado de cuenta, sepan cuánto tienen, porque de esa manera van a estar tranquilos porque el IMSS al ver movimiento sobre esas cuentas, con datos actualizados, no se va a voltear a esas cuentas.

"Se va a voltear a cuentas que tienen mucho tiempo inactivas de trabajadores que presumirá el IMSS que tienen más de 65 años y que no han hecho uso de los recursos en el sistema", explicó.

De acuerdo con Briseño, entre los cambios aprobados en la reforma al sistema de pensiones de 2020, no queda claro el concepto de imprescriptibilidad de los recursos de los trabajadores, lo cual abriría la puerta a que el IMSS eche mano a recursos de cuentas inactivas.

"Lo absurdo de la reforma que se hizo al artículo 302 de la ley del IMSS establece en el primer párrafo que los recursos son imprescriptibles, pero el siguiente párrafo dice que el instituto se los puede quedar si pasan diez años de que sean exigibles. Ya no se entiende muy bien porque tampoco explica a partir de cuándo sería exigible", dijo.

En ese sentido, comentó que en dicha reforma se determina que el IMSS va a poder disponer de esos recursos a los 10 años de que sean exigibles, sin necesidad de resolución judicial, siempre que se constituya una reserva suficiente para atender las solicitudes de devolución de los trabajadores.

"Es ridículo a mi punto de vista, porque esta reforma no establece a partir de cuándo se empiezan a computar los diez años, porque tampoco es claro cuándo son exigibles o para qué", dijo.

El directivo de Amafore añadió que los trabajadores deben estar atentos a sus ahorros, que note que hay actividad en esa cuenta y que está monitoreada, ya que el organismo irá sobre sobre cuentas que están inactivas durante muchos años y que parece que nadie las está revisando.

"Este es un tema preocupante. El IMSS sí está pidiendo los recursos. Es en algunos casos de algunas cuentas que tiene identificadas de trabajadores fallecidos, pero tiene la puerta abierta el instituto para pedir los recursos de las cuentas individuales, cuando considere que pasaron 10 años de que fueron exigibles", dijo.

En México existen cerca de 18 millones de cuentas de Afore que no han sido reclamadas por sus titulares. De acuerdo con la Consar y las propias administradoras, se trata de uno de los principales retos del sistema de ahorro y se han intensificado los esfuerzos de comunicación para que los trabajadores sepan que tienen un recurso destinado a su pensión.