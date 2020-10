Indirectamente, mexicanos pagan impuesto de 3% por internet

Debido a que el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) del 3% está tasado incorrectamente, los usuarios acaban pagando este gravamen por el servicio de internet que está excluido de este cobro, explicó Miguel Calderón, vicepresidente de Asuntos Públicos y Regulatorios de Telefónica México.

La fórmula para calcular el IEPS en telecomunicaciones supone que por cada peso que se cobra al usuario el 70% corresponde a servicios de telefonía y el 30% a internet, destacó el directivo en un foro sobre 5G organizado por el IFT.

"En realidad por cada peso 90% corresponde a datos (internet) y 10% a voz", detalló Calderón.

Lo que significa que los usuarios pagan IEPS por el servicio de internet.

Por otra parte dijo que le preocupan las iniciativas del Congreso relacionadas con el cobro del espectro, pero también sobre la Ley del IVA donde las empresas de telecomunicaciones como Telefónica Movistar debe bloquear a las plataformas digitales que no paguen impuestos.

Además, mencionó que las URL se asocian con direcciones físicas de manera que la empresa puede cambiar de dirección física y continuar dando los servicios.

--Cobro del espectro no debería estar en ley

José Luis Peralta, socio fundador de Cierte Consulting, aseguró que el espectro no debería estar contemplado en la Ley Federal de Derechos pues para eso existen subastas donde se asigna el recurso.

Por su parte, Daniel Bernal, director de regulación de América Móvil, dijo que no se pueden seguir manejando esos parámetros de tasación del espectro.

Advirtió que también hay que considerar incentivos para el acceso a equipos que brinden acceso a la tecnología 5G.