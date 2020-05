Industria automotriz, con los mismos protocolos de apertura que en EU, Japón y Europa

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que ante la apertura de actividades en la industria automotriz tras la situación de emergencia por el Covid-19, se pedirá a las empresas que apliquen los mismos protocolos que habrá en sus empresas matrices en Estados Unidos, Japón y en Europa.

En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo federal recordó que este lunes se comenzarán a realizar los trámites para que las empresas de la industria de la construcción, transporte y minería puedan comenzar con sus actividades.

El mandatario detalló que estos trámites no serán "engorrosos", por lo que las empresas tendrán que contestar un cuestionario de alrededor de 70 preguntas y se podrán abrir "a partir de la confianza".

"Si una empresa automotriz quiere abrir va a llenar un cuestionario, va a contestar un cuestionario de alrededor de 70 preguntas y va a decir que va a cumplir; si sus empresas matrices en otros países están aplicando protocolos de salud, pues lo que le estamos pidiendo que hagan lo mismo que van a hacer en Alemania, en Estados Unidos, en Japón; que cuide a los trabajadores, el número de trabajadores que pueden iniciar y cómo irlo ampliando, los aforos en los espacios, y bajo protesta de decir la verdad se les autoriza, no hace falta una inspección", precisó.

El Presidente indicó que al paso del tiempo si hay denuncias de los trabajadores o de los ciudadanos "pues ya se interviene, y si no va haber una insaculación, por sorteo, para hacer inspecciones".

"Pero yo estoy seguro que van a cumplir con todas las normas, en estas industrias que se abren ya para la actividad productiva, en la medida que tengan sus protocolos ya se pueden ir abriendo, a partir de hoy y les decía que también los municipios donde no hay contagios, ahí es para todas las actividades. Son municipios verdes que pueden ya actuar y así vamos a actuar con otras industrias, con otras actividades, regresando a la nueva normalidad que va a significar también sana distancia, cuidado", dijo.