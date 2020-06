Industria automotriz no descarta contagios por Covid-19

Luego de que la semana pasada se diera a conocer que cuatro trabajadores resultaron positivos a Covid-19 en la planta de Ford en Hermosillo, Sonora, la industria automotriz no descarta que pudieran darse nuevos casos en cualquier otro sitio de manufactura.

Sin embargo, esto no significa que algún fabricante de vehículos o de autopartes tenga que volver a cerrar.

"Es una situación que está considerada en los protocolos sanitarios aprobados por el IMSS.

"Sabíamos que no íbamos a poder evitar al 100% el contagio al momento de reanudar actividades, pero eso no quiere decir que no haya una serie de acciones para atender esa situación sin la necesidad de que sea cerrada la actividad productiva", dijo Fausto Cuevas, director general de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA).

Desde la última semana de mayo, los fabricantes de vehículos y de autopartes se fueron reincorporando gradualmente a sus actividades después de haber sido declarados como actividad esencial.

En la planta de Ford en Hermosillo, una semana después de reanudar operaciones, se detectó a un portador del virus asintomático y se procedió a poner en cuarentena a las personas que estuvieron en contacto con él durante 14 días.

Después, mediante pruebas aleatorias se detectaron otros tres casos.

Ford limpió y desinfectó el área de trabajo y el equipo que fue manipulado por el primer trabajador.

AMIA agregó que hasta el momento no hay información de otro caso en alguna otra planta.

El presidente de la Industria Nacional de Autopartes, Óscar Albín, comentó que puede haber contagios en cualquier parte y pidió no satanizar el hecho de que una planta haya identificado un contagio.

"Lo importante es que los hayan identificado siguiendo los protocolos de prevención y detección", indicó.

En el caso de los fabricantes de autopartes, de las mil 500 fábricas que hay en el país, ya prácticamente todas cumplieron los protocolos establecidos por el IMSS y reanudaron operaciones con 30% de su plantilla laboral.

Los estados de Puebla, Chihuahua, Morelos, Estado de México y Ciudad de México se consideraron críticos por el nivel de contagios de Covid-19, pero aun así reanudaron actividades desde el pasado 1 de junio.