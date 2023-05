Industria automotriz pide mejores condiciones en el Sur

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 9 (EL UNIVERSAL).- Ante el anuncio de la Secretaría de Economía de que las nuevas concesiones de agua para la industria, en estados donde hay escasez, requerirán una autorización del Presidente de la República, la industria automotriz pide que en el Sur se generen las mismas condiciones que en el Norte o El Bajío.

Este lunes, la secretaria de Economía, Raquel Buenrostro, dijo que en los próximos días saldrá una publicación en el Diario Oficial donde en lugares donde no hay agua se darán concesiones, exclusivamente con autorización del Presidente.

Durante la presentación de los incentivos para los polos de desarrollo del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, Buenrostro reconoció que la mayor parte de la industria automotriz está ubicada en El Bajío y Norte del país, por lo que, si ya tienen concesiones no habrá problema, pero si requieren un mayor volumen de agua, no habrá nuevas autorizaciones si están en una zona de escasez.

Al respecto, Odracir Barquera, director general de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, comentó que la medida tiene la intención de promover el corredor interoceánico como destino de inversión, pero la industria automotriz requiere ciertas condiciones para invertir.

"No hay sector que no coincida en desarrollar el Sur-Sureste del país, pero la industria automotriz tiene ciertas necesidades en alguna ubicación o región y si a través de los esfuerzos para este corredor se cumplen estas necesidades, las empresas decidirán con base en ello.

"(En el Norte y El Bajío) Ya hay una infraestructura desarrollada, capital humano generado y condiciones logísticas para poder producir y exportar vehículos, si se construyen estas condiciones en el Sur-Sureste se considerará por parte de las empresas estratégicas", dijo Barquera, en conferencia de prensa.

Por su parte, Julio Galván, gerente de estudios económicos de la Industria Nacional de Autopartes, dijo que las limitaciones a las concesiones de agua son una invitación a invertir en el Sur del país, ya que se construirán 10 polos de desarrollo.

"Para la industria automotriz se estableció un punto, una recomendación de cuáles son los caminos ideales para que la industria pudiera invertir nuevamente, puede ser en Veracruz donde hay muchos puertos", comentó.

En 2020, la cervecera Constellation Brands canceló la construcción de una planta en Mexicali, Baja California y se la llevó a Veracruz; mientras que Tesla mantuvo sus planes de invertir en Nuevo León, luego de garantizar la sustentabilidad en el uso de agua.