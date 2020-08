Industria cervecera, aún sin recuperarse del golpe por Covid-19

Luego del paro de actividades de la industria cervecera mexicana al no ser considerada actividad esencial en días de confinamiento por el Covid-19, al momento no ha logrado recuperarse, dijo la directora General de Cerveceros de México, Karla Siqueiros.

En entrevista, explicó que aún hay lugares a los que no se ha podido volver por restricciones en el consumo, así como aumentos de precios, cuando se trata de una industria que quiere aportar a la reactivación de la economía nacional.

Con motivo del día internacional de la cerveza, que se celebra este 7 de agosto, Siqueiros comentó que la capacidad instalada de la industria se encuentra a 80%; la distribución en 90% y las exportaciones en 70%.

Añadió que por el momento no se tiene el cálculo del impacto que la pandemia pudo tener sobre la producción para el cierre del año, sobre todo por el paro de actividades de abril y mayo.

"Estamos comenzando a restablecer el ambiente económico de toda la cadena de valor, pero a pesar de los efectos por el cierre, la agroindustria tiene el compromiso con la recuperación económica, sobre todo en estos momentos que más se necesita".

Ante una apertura lenta de restaurantes, bares y actividades deportivas, principalmente, la industria cervecera mexicana espera una recuperación escalonada. La directiva explicó que la capacidad instalada en la industria podría mantener los niveles de producción observados en 2019, operando a su máximo nivel.

El año pasado, la industria produjo 124 millones de hectolitros, ubicando a México como el cuarto país mundial productor de cerveza, con una exportación de 40 millones de hectolitros, siendo líder en las ventas al exterior de la bebida en 180 países.

"Nuestro reto es cumplir con nuestros compromisos internacionales como potencia exportadora, mantener la producción. Aportamos al PIB nacional 1%. La cerveza representa 25% de las exportaciones del sector agroindustrial", dijo.

Del precio, la directiva dijo que está regresando a los rangos previos al paro de actividades, efecto que generó especulación por comerciantes que sí tuvieron la bebida en los días de escasez.

"La escasez generó un incremento en el precio de la cerveza en el que no tenemos nada que ver. Se trasladó el costo directamente al consumidor por aquellos negocios y personas que sí tenían el producto y el cliente estaba dispuesto a pagar más.

"Esperemos que en un par de semanas regrese el precio de la cerveza de antes del paro", dijo.

Golpe al sector

Datos de la agencia Nielsen indican que, por la reducción de movilidad en el país y el cierre de restaurantes, bares y locales, las ventas de cerveza cayeron 7%.

Según la firma, las ventas del canal tradicional han sido afectadas en -3%, derivado de la reducción de movilidad, el desabasto y el incremento de precios.

En contraste, autoservicios y tiendas de conveniencia tienen crecimientos de 3% en la contingencia, impulsado por grandes cadenas de autoservicio, que han visto crecimientos de 9%.