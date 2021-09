Industria de labiales registra bajas ventas por uso de cubrebocas

El regreso con mayor fuerza a actividades presenciales después del mayor impacto de la pandemia de Covid-19 ha reconfigurado la venta de algunos cosméticos y protección de la piel marcando un antes y después para la industria.

De acuerdo con Natura, el esmalte de uñas o el labial se venden de forma distinta respecto de los días del confinamiento por la crisis sanitaria.

"Lo que sí hubo fue un cambio importante de las categorías internas de la compañía. Esmalte de uñas no se vendió en marzo u abril del año anterior y ahora se están vendiendo con un semáforo más tirado a amarillo, la gente sale y comienza a hacer sus actividades diarias. El labial se usó en marzo y abril del año pasado, pero cuando la gente sale y usa cubrebocas ya no tanto. Cada categoría tuvo un comportamiento muy diferente. En el protector solar estamos retomando las ventas porque la gente vuelve a salir", dijo el director general de Natura México, Hans Werner.

El directivo recordó que la pandemia de Covid-19 demostró que las ventas directas soportaron la crisis económica, ya que la empresa reportó más de 60 mil nuevas consultoras que encontraron un ingreso en la venta de este tipo de productos.

"La industria se mantuvo en pie porque eran productos de fácil comercialización y porque las ventas por relaciones no se acabaron. Se demuestra que la actividad de la venta directa es muy resiliente", dijo.

Este comportamiento también se registró en ventas en línea de este tipo de productos. De acuerdo con la empresa PayU, durante el primer semestre del año, los sectores de ventas por catálogo, servicios especializados y moda fueron las industrias que reportaron mayores ventas en línea.

Así, las ventas por catálogo y comercio, al por menor, facturaron 70 millones de dólares, lo que representó un crecimiento de 50% durante el primer semestre del año en cifras anuales.

"La industria de la moda ha presentado un crecimiento constante durante la pandemia, tan solo en el primer semestre del año incrementó sus ventas en 52% con ventas por 15 millones de dólares. Dentro de los primeros lugares, también se encuentra el sector educativo con un crecimiento del 36% y ventas registradas que superaron los 13 millones de dólares", resaltó.

En un entorno de recuperación económica y la búsqueda de ingresos por mexicanos afectados por los efectos de la pandemia, el emprendimiento en el país demostró su fortaleza, así como su capacidad para generar empleos. De acuerdo con la Asociación de Emprendedores de México (ASEM), el 53% de los emprendedores incrementaron sus ventas en línea durante la pandemia.

"Las mujeres y hombres emprendedores en México son verdaderamente temerarios. Son gente que deciden a pesar de los contextos, a pesar de la infodemia deciden que sí se puede e insisten y persisten", dijo la presidenta de la ASEM, Juana Ramírez.