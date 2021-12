"Industria turística en México se recuperará a finales de 2023"

La industria turística recuperará los niveles que tenía antes de la emergencia sanitaria hasta finales de 2023, sólo si se logran detener las nuevas variantes de la pandemia, dijo Gustavo López Pardo, académico del Instituto de Investigaciones Económicas (IIE) de Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Señaló que la industria turística cerrará el 2021 con una captación de más de 14 mil 200 millones de dólares.

Sin embargo, la alerta de viaje a México por los altos índices de violencia y la Covid-19 emitida por el gobierno de Estados Unidos, afectará la actividad turística en el país.

En 2019 se registraron 45 millones de visitantes internacionales en nuestro territorio; en 2020, 24.8 millones y en 2021 podrían llegar a 28.4 millones. Es decir, hay una recuperación, "pero nada comparable con la situación que prevalecía antes de la pandemia". En términos de turistas y de recursos generados, esta actividad económica empieza a repuntar de manera modesta, pero creciente, señaló.

Hace unos días, el Departamento de Estado del vecino país señaló que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) emitieron un aviso de salud para viajes nivel 3 debido al "alto índice de Covid-19" en México.

Ante ello, llamaron a los estadounidenses a no viajar a Colima, Guerrero, Michoacán, Sinaloa y Tamaulipas, que ubicó en nivel 4 de riesgo, igual que hace seis meses, así como reconsiderar ir a Baja California, Chihuahua, Coahuila, Durango, Guanajuato, Jalisco, estado de México, Morelos, Nayarit, Sonora y Zacatecas, a los que clasificó en nivel 3.

"Los lugares que son sometidos a una alerta de este tipo por un país extranjero podrían recibir una afectación, por un efecto de inercia en los visitantes nacionales", consideró el académico.

Sostuvo que las entidades mencionadas por el Departamento de Estado reciben más turismo nacional. Según cifras de DATATUR de la Secretaría de Turismo y del INEGI, casi 60 por ciento de los extranjeros se concentran en la Riviera Maya, incluido Cancún, a donde llegaron más de 12 millones de pasajeros, nacionales e internacionales, en 2019. Otros destinos preferidos del orbe son Los Cabos y la Ciudad de México.

El experto recordó que el turismo es una actividad importante para la economía del país y representa un porcentaje significativo del Producto Interno Bruto que, en los mejores momentos, antes de la pandemia, era de aproximadamente ocho por ciento, además de que genera casi siete millones de empleos de manera directa e indirecta.

"Al territorio mexicano arriban visitantes de todo el mundo, principalmente de la Unión Americana, Canadá, Reino Unido y de otros países de Europa, quienes con su consumo contribuyen a la captación de divisas que se utilizan para el desarrollo nacional. Cualquier acción negativa podría representar graves impactos en esa actividad en general y, en particular, en los destinos citados", expresó.

Gustavo López expuso que en 2020 México se posicionó como la tercera nación que captó más turistas internacionales.

"La caída del turismo mundial por la pandemia fue de casi 75 por ciento, pero también hubo una redistribución de la preferencia en los viajes, a partir de las facilidades o el endurecimiento de las restricciones de movilidad y entrada de extranjeros en cada destino".

En nuestro país no ha habido muchas restricciones para arribar, a diferencia de otros.