Industriales pedirán prórroga para no bajar aranceles

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 9 (EL UNIVERSAL).- Los industriales del sector calzado, textil, vestido, solicitarán al gobierno federal mantener los aranceles de telas, zapatos y confecciones en los niveles actuales, a los países con los que no tenemos tratados de libre comercio, y no reducirlos en el 2024 como se fijó en el decreto del 2019.

El presidente de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), José Abugaber, dijo que formalmente pedirán una prórroga al gobierno federal, porque "esto, al final, no beneficia a los consumidores, perjudica a los productores", pero sí a los importadores.

Ello porque el 1 de octubre de 2024 se espera la última baja arancelaria de acuerdo al decreto del 2019, por el cual se estableció que bajará a 20% el arancel del calzado de importación que sea originario de países con los que no tenemos tratado, arancel que actualmente está entre 30% y 25%.

Mientras que los aranceles para las telas y confecciones de países sin tratado con México bajarán de 25% a 20%.

Que el gobierno actúe con responsabilidad: Canaintex

Durante el IV Encuentro Nacional de la Cadena Fibra-Textil-Confección-Calzado, el presidente de la Cámara Nacional de la Industria Textil (Canaintex), Rafael Zaga Saba, pidió al gobierno "actúe con responsabilidad" en el tema de contrabando, comercio ilegal y robo de transporte, así como no reducir los aranceles.

"Le solicitamos a nuestro gobierno, actúe con responsabilidad en estas y otras situaciones. Es indispensable la eliminación de la baja arancelaria que tenemos en puerta", explicó ante la próxima baja de cinco puntos porcentuales de los aranceles para telas y confecciones.

En el evento, el presidente de la Cámara Nacional de la Industria del Vestido (Canaive), Emilio Penhos, dijo que estamos en momentos en que un cierre en México vale lo mismo que uno hecho en China, con la diferencia de que los asiáticos te entregan también la chamarra "y eso nos está destrozando".

Dijo que el "2022 es un año de claroscuros, la industria de la confección mantuvo tendencia positiva en sus indicadores", por ejemplo, al cierre del año pasado el PIB creció 5.7%, gran parte del crecimiento por las exportaciones de prendas de vestir que alcanzaron los 7 mil 150 millones de dólares.

Por su parte, el presidente de la Cámara de la Industria del Calzado de Guanajuato, Alfredo Padilla, dijo que la industria ha sido atacada por contrabando, por ejemplo 97 millones de pares de zapatos entraron al país de manera ilegal.

Por ello dijo "necesitamos que nos ayuden con manos firme en aduanas…necesitamos protejan el empleo y haya piso parejo para competir, necesitamos construir mercado justo y equitativo".