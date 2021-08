INE rendirá informe de proceso de consulta en General Motors de Silao

El Instituto Nacional Electoral (INE) señaló que el proceso de votación en la planta General Motors de Silao, en la que los trabajadores dijeron "no" al Contrato Colectivo de Trabajo (CCT) del Sindicato "Miguel Trujillo López" de la CTM, se desarrolló con un alto grado de democracia y en total libertad.

El vocal ejecutivo del INE en Guanajuato, Jaime Juárez Jasso, mencionó que el sindicato, cuando se dieron a conocer los resultados la madrugada del jueves, "reconoció públicamente que no le era favorable el voto de los trabajadores pero reconocía el proceso democrático en el que se dio este proceso de legitimación".

Destacó la participación del organismo electoral como "observador" en el primer proceso democrático del sindicalismo, y que podría ser la pauta para que esta experiencia se repita en otros sindicatos.

"Es una experiencia enriquecedora que pondrá los ojos sobre el INE para la posibilidad de que podamos participar en ese ámbito o en otros de naturaleza democrática", dijo.

En los siguientes cinco días el INE entregará un informe al gobierno mexicano, a través de la Secretaría del Trabajo, en donde anotará todo lo que observaron en la consulta.

Juárez Jasso resaltó que fue un evento muy interesante, enriquecedor, independientemente del resultado, con alto grado de participación.

"Para nosotros fue un proceso ordenado, tranquilo, la gente votó en total libertad; en función de sus convicciones se atendieron las actividades técnico-operativas de logística, como estuvo diseñada la consulta.

El pasado 17 y 18 de agosto se llevó a cabo la reposición de la consulta de legitimación del CTT, conforme al mecanismo laboral de respuesta inmediata contemplado en las reglas del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

El 91% de los 6 mil 494 trabajadores con derecho a voto, participaron en una jornada continua de 34 horas, con la vigilancia permanente de observadores de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y del Instituto Nacional Electoral.

Por el "sí" votaron 2 mil 623 y por el "no" 3 mil 214. "Ganó el no, lo que significa que se extingue, se da por terminado el Contrato Colectivo de Trabajo entre el Sindicato Miguel Trujillo López con la empresa General Motors", señaló Juárez Jasso.

Dijo que al darse el resultado, ahí mismo comentaron que el CCT se da por terminado, los trabajadores conservan sus derechos laborales con sus prestaciones, sus condiciones generales, como estaban establecidas en el contrato.

Los trabajadores de la GM tienen la posibilidad de que un nuevo sindicato se acerque con ellos, negocien y que los represente ante una eventual negociación con la empresa para establecer un nuevo CCT; o bien, formar un propio sindicato cumpliendo los requisitos (legales) para entrar en un nuevo proceso de negociación.