Inefectivo, subir tasa de interés: Esquivel

El subgobernador del Banco de México (Banxico), Gerardo Esquivel Hernández, votó por no subir la tasa de referencia al considerar que hacerlo sería inefectivo e ineficiente.

Así lo dio a conocer el banco central en la Minuta 88 de la reunión de la Junta de Gobierno con motivo de la decisión de política monetaria anunciada el 11 de noviembre pasado, en la que se informó la decisión de aumentar en 25 puntos base el objetivo para la tasa de interés interbancaria a un día a 5%.

De acuerdo con la Minuta, Esquivel afirmó que, de junio a la fecha, las expectativas de inflación de corto plazo no han dejado de subir, por lo que el objetivo buscado con los aumentos de tasas no ha sido alcanzado. El contexto económico actual es inédito, agregó, lo que llama a no responder de manera mecánica.

Por separado, en su conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio por hecho que el Senado aprobará el nombramiento de Victoria Rodríguez Ceja, subsecretaria de Egresos de Hacienda, como nueva gobernadora de Banxico.

"No [hay plan b], porque van a aprobarla, sería un despropósito, sería actuar de mala fe, y la mayoría de los senadores son gentes responsables", afirmó.