"Inflación anual, por debajo del 4% en primera quincena de noviembre"

Durante la primera mitad de noviembre la inflación se ubicó por abajo del 4%, dentro del rango objetivo del Banco de México, debido al menor dinamismo en el precio de productos energéticos y agropecuarios, de acuerdo con los datos publicados por el Inegi.

El Índice Nacional de Precios al Consumidor tuvo un aumento de 0.04% respecto a la quincena inmediata anterior, las más baja para dicho periodo desde 1988 cuando inició su registro. Resultado de lo anterior, la inflación anual llegó a 3.43%, para ubicarse dentro del rango objetivo de entre 2% y 4% de las autoridades monetarias.

Entre los bienes y servicios cuya baja de precios contribuyeron más a contener la inflación, destacan: gasolina de alto y bajo octanaje con una contracción quincenal de -3.2% y -2.73% respectivamente; jitomate, -3.2%; pantalones para hombre, -3.99%; limón, -10.88%; aguacate, -6.09%; transporte aéreo, -5.19%; calabacita, -9.31%; zapatos de hombre, -3.32%; y camisas y playeras para hombre, -3.76%.

Por el contrario, los genéricos cuya alza de precios más incidió en la inflación, fueron: electricidad, con un alza de 22.74%; pollo, 1.91%; huevo 2.62%; servicios profesionales, 9.58%; automóviles, 0.7%; loncherías, fondas, torterías y taquerías, 0.24%; carne de res, 0.47%; gas doméstico LP, 0.46%; vivienda propia, 0.06%; carne de cerdo, 1.07%.

Por entidades, las que reportaron una disminución en su nivel general de precios, fueron: Durango, con una baja quincenal de 0.74%; Puebla, -0.53%; Veracruz, -0.44%; Hidalgo y Michoacán, -0.42% respectivamente. Por su parte, los estados con mayor inflación en la primera quincena de noviembre, fueron: Sonora, 3.64%; Sinaloa, 2.91%; Baja California Sur, 2.29%; Baja California, 1.83%; y Chihuahua, 1.05%.

El índice de precios subyacente, que no incluye los bienes y servicios cuyos precios son más volátiles, retrocedió 0.11% quincenal, alcanzando una variación anual de 3.68%; por su parte, el índice de precios no subyacente creció 0.51% quincenal y 2.67% anual.

Al interior del índice de precios subyacente, los precios de las mercancías bajaron 0.3%, mientras que los precios de los servicios aumentaron 0.1% quincenal.

Dentro del índice de precios no subyacente, los precios de los productos agropecuarios se redujeron 0.94% quincenal, en tanto que los de los energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno se incrementaron 1.65%, en mayor medida como resultado de la conclusión del subsidio al programa de tarifas eléctricas de temporada de verano, que se aplicó en once ciudades del país.