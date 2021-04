Inflación es un asunto "transitorio", asegura AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró como "transitorio" el alza de la inflación de 6.05% que se registró en la primera quincena de abril.

"Acerca de la inflación es un asunto transitorio, de acuerdo al informe que me han presentado", dijo el Presidente en su conferencia de prensa en Palacio Nacional.

De acurdo con el Inegi, la inflación se disparó a su mayor nivel en más de tres años en la primera quincena de abril, por el efecto aritmético que provoca una baja base de comparación del año pasado y por presiones en los precios de mercancías, frutas y verduras.

El titular del Ejecutivo dijo que para no "se exagere la nota" lo mejor es informar y mostró una gráfica con el comportamiento de la inflación desde 2001 a marzo de 2020, cuando la inflación llegó a 4.67%.

"Esto es marzo que se levantó -4.67%, pero el informe es que va a bajar", dijo.

"Ahora les voy dar un dato que no les va a gustar a los conservadores, porque uno no debe enojarse, el peso, nunca en un inicio de gobierno en los últimos tiempos había estado el peso como ahora, siempre en los primeros dos años de los gobiernos anteriores había devaluaciones, ahora aunque sea poquito se ha apreciado nuestro peso, y vean cómo están los otros países".

Según la gráfica que mostró el mandatario la moneda nacional se ha apreciado 1.1% con respecto al dólar estadounidense del 30 de