Inflación llega a 4.09% en la primera quincena de octubre: Inegi

La inflación repuntó durante la primera mitad de octubre producto del alza de las tarifas eléctricas debido a la conclusión del programa de tarifas de temporada cálida, de acuerdo con los datos más recientes dados a conocer por el Inegi.

El Índice Nacional de Precios al Consumidor registró un aumento de 0.54% respecto a la quincena inmediata anterior, así como una inflación anual de 4.09%, manteniéndose por arriba de la meta objetivo de 4% del Banco de México. En el mismo periodo de 2019 las cifras fueron de 0.40 por ciento quincenal y de 3.01 por ciento anual.

Ente los bienes y servicios cuya alza de precios y tarifas incidieron más en la inflación, destacan: electricidad con un incrementó quincenal de 18.66%; jitomate, 14.41%; gas doméstico LP, 2.77%; cebolla, 11.80%; transporte aéreo, 11.99%; nopales, 24.46%; automóviles, 0.99%; calabacita, 19%; gasolina de bajo octanaje, 0.29%; y servicios turísticos en paquete, 3.54%.

Por el contrario, los genéricos cuya baja de precios contribuyeron a contener la inflación, fueron: pollo con una baja quincenal de 3.09%; limón, -11.89%; naranja, -9.40%; aguacate, -4.98%; plátanos, -3.01%; papá y otros tubérculos, -1.94%; detergentes, -0.98%; chile serrano, -3.70%; juguetes y juegos de mesa, -1.45%; y otros alimentos cocinados, -0.32%.

Las entidades con mayor inflación en la primera quincena de octubre, fueron: Tabasco con un alza de 1.66%; Campeche, 1.61%; Nuevo León, 1.55%; Coahuila, 1.52%; y Yucatán, 1.21%. Por su parte, entre los estados con menor incremento general de precios, destacan: Sinaloa con un aumentó quincenal de 0.02%; Colima, 0.05%; Guanajuato, 0.06%; Querétaro y Baja California, 0.14% respectivamente.

El índice de precios subyacente, que no considera los bienes y servicios cuyos precios son más volátiles, mostró un alza de 0.14% quincenal y de 4.00% anual, al mismo tiempo que el índice de precios no subyacente se incrementó 1.80% quincenal y 4.34% anual.

Al interior del índice de precios subyacente, los precios de las mercancías crecieron 0.12% y los de los servicios 0.17% quincenal.

Dentro del índice de precios no subyacente, los precios de los productos agropecuarios subieron 0.90% quincenal, y los de los energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno lo hicieron en 2.52%.