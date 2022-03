Inflación, principal obstáculo para economías regionales: Banxico

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 17 (EL UNIVERSAL).- La inflación fue señalada por directivos empresariales encuestados por el Banco de México (Banxico) como el principal obstáculo para las economías regionales del país.

"En primer lugar tenemos para todas las regiones como preocupación, el bloque de inflación en niveles elevados para todas las regiones", dijo la directora de Análisis sobre Precios, Economía Regional e Información del Banco Central, Alejandrina Salcedo.

Durante la presentación del Reporte de Economías Regionales, explicó que incluye el nivel para inflación nacional y las presiones por los mayores costos de sus insumos.

"No sólo es la preocupación por los precios al consumidor sino también los que ellos enfrentan para su propia producción", ponderó.

Por eso fue señalada la inflación de manera generalizada y destaca en primer lugar de entre los tres principales factores que en opinión de los directivos empresariales, es limitante para el crecimiento económico de sus entidades federativas en los próximos seis meses.

Indicó que están anticipando que suban los costos salariales y de sus insumos ante el incremento de materias primas, por lo que lo ven como un riesgo particularmente los que se especializan en la producción agroindustrial como en las regiones centro-norte.

Sin embargo, dijo que eso no significa que los empresarios trasladarán sus mayores costos de producción a los precios finales de los productos y servicios.

"Algunos nos han comentado que están muy atentos en cuáles son las condiciones de demanda para saber en qué medida pueden trasladar sus costos a los precios de venta, digamos que esto no se tiene que pensar en algo que sea automático", explicó.

También evalúan cuál es la competencia contra productos similares y en las que ellos podrían tener alguna pérdida de mercado, si trasladaran por completo todos sus costos, refirió.

Mencionó que les comentaron que están implementando medidas de eficiencia en sus costos con la finalidad de no tener que reflejarlos a los consumidores.

Alejandrina Cisneros enfatizó que es un tema complejo al que ellos se tienen que enfrentar, no sólo por el encarecimiento de sus insumos sino también por la escasez.

"No solamente porque están caros sino porque simplemente no los pueden conseguir o toma mucho tiempo conseguirlos", ponderó.