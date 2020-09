Inflación se mantiene arriba de 4% en primera quincena de septiembre

La inflación en la primera quincena de septiembre se mantuvo arriba de 4% a tasa anual, por encima del límite superior del rango objetivo del Banco de México, de acuerdo con los datos más recientes dados a conocer por el Inegi.

El Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) presentó un aumento de 0.16% en la primera quincena de septiembre respecto a la quincena inmediata anterior, así como una inflación anual de 4.1%.

Entre los bienes y servicios cuya alza de precios y tarifas incidieron más en la inflación, destacan: cebolla, con un incremento quincenal de 23.55%; pollo, 1.98%; loncherías, fondas, torterías y taquerías, 0.32%; automóviles, 0.73%; primaria, 2.42%; chile serrano, 12.37%; limón, 7.66%; electricidad, 0.68; gasolina de bajo octanaje, 0.16%; y derechos de suministro de agua, 0.78%.

Por el contrario, los genéricos cuya baja de precios y tarifas contribuyeron más a contener la inflación, fueron: jitomate, con una baja quincenal de 7.94%; servicios profesionales, -13.75%; huevo, -2.28%; aguacate, -5.04%; naranja, -6.58%; gas doméstico LP, -0.58%; plátanos, -3.34%; cerveza, -0.50%; crema para piel, -1.92%; y pañales, -0.95%.

Los estados que reportaron el mayor incremento en el nivel de precios durante la primera quincena de septiembre, fueron: Coahuila, con un alza de 0.61%; San Luis Potosí y Sonora, 0.44% respectivamente; Ciudad de México, 0.25%; y Durango, 0.23%. Por el contrario, las entidades con mayores bajas, fueron: Tlaxcala, con una disminución de 0.29%; Campeche, -0.12%; Veracruz, -0.05%; y Oaxaca y Nayarit, -0.04% en cada caso.

El índice de precios subyacente, que no incluye los bienes y servicios cuyos precios son más volátiles, tuvo un incremento de 0.17% quincenal y de 3.99% anual; por su parte, el índice de precios no subyacente creció 0.15% quincenal y 4.44% anual.

Al interior del índice de precios subyacente, los precios de las mercancías subieron 0.16% y los de los servicios 0.17% quincenal.

Dentro del índice de precios no subyacente, los precios de los productos agropecuarios se elevaron 0.17% quincenal y los de los energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno lo hicieron en 0.14%.