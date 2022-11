Infonavit aumenta monto máximo de crédito

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 14 (EL UNIVERSAL).- A partir de mañana, 15 de noviembre, el Infonavit podrá otorgar créditos hipotecarios hasta por 2.4 millones de pesos, dependiendo de la capacidad de pago del salario del derechohabiente.

El monto máximo de crédito hasta hoy era de 2.3 millones de pesos.

Con este cambio, el Instituto considera que los trabajadores podrán acceder a vivienda de mayor valor y mejor ubicadas, en un entorno de alta inflación.

El aumento del monto máximo de crédito aplica para la modalidad de crédito tradicional e Infonavit Total y para todos los rangos de salario.

Asimismo, el Infonavit se comprometió a no elevar las tasas de interés en 2023, las cuales se ubican entre 1.9, para quien menos gana; y 10.4 %, para los que más ganan.

"Pase lo que pase con la decisión de la tasa de referencia del Banco de México, en el Infonavit hemos decidido que no se va a mover el esquema de tasa de interés", dijo Carlos Martínez, director general del Infonavit, en conferencia de prensa.

El Instituto también aumentó la edad máxima para pagar un crédito de 65 a 70 años; esto permite que alguien que tenía 50 años antes solo tenía 15 años para pagar su crédito, pero ahora va a tener 20 años para pagarlo.

"Las entidades financieras siempre van a tener mayor presión por parte de los mercados (...) y ellos tienen que subir las tasas, a veces. Nosotros no porque estamos del lado de las personas y no vamos a encarecer el costo del dinero", agregó Martínez Velázquez.

Terreno

El Infonavit también flexibilizó las reglas para adquirir terreno.

A partir del 21 de noviembre, el derechohabiente va a poder elegir el plazo al que va a pagar el terreno que puede ser entre 5 y 15 años.

También se elimina la presentación de la boleta de pago de agua, ya que el servicio se contrata una vez que se compra el terreno, por lo que ahora, se va a pedir solo factibilidad del agua.

Y se elimina el requisito de la presentación de la constancia de retención de impuestos ante el SAT, por parte de la parte compradora.

En este esquema de Crediterreno también se amplía la edad para terminar de pagar a 70 años.

Mejoravit

A partir de diciembre, habrá más plazos para pagar este crédito para la mejora o remodelación de vivienda y se podrán elegir plazos a 12, 18, 24 y hasta 48 meses con el efecto de que baja la mensualidad a pagar.

También se permitirá mejorar vivienda distinta a la propia.

"A partir de diciembre, se hizo esta flexibilización para que la gente pueda mejorar una vivienda distinta a la propia. Cónyuge, concubinos, hijos, hijos adoptivos, hermanos, medios hermanos, padres, suegros o abuelos pueden ser los dueños de la propiedad y siempre que demuestren la relación filial pueden tener la posibilidad de mejorar la casa o aplicar el recurso a esa vivienda", detalló Martínez Velázquez.

Respecto a la disponibilidad de vivienda de bajo costo, el director general del Infonavit expuso que el precio al constructor se incrementó 17% durante este año, por lo que los desarrolladores no están construyendo vivienda de precios bajos.

Ante esto, Martínez Velázquez los exhortó a seguir construyendo sin esperar grandes márgenes, ya que la vivienda "es un derecho humano y una necesidad social" y no "un activo financiero para especular".