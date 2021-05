Infonavit cambia sistema de puntaje para obtener un crédito

El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) cambió el sistema de puntaje para obtener un crédito con esta institución.

Ahora, para solicitar un crédito se necesita un mínimo de 1,080 puntos y no los 116 del esquema anterior.

Sin embargo, el Infonavit aseguró que más puntos no significan más requisitos, sino que ahora se tomarán en cuenta más factores para evaluar al solicitante y no solo la edad, el salario o el ahorro en la Subcuenta de Vivienda.

Por ejemplo, si la empresa en donde trabaja cumple en tiempo y forma con sus responsabilidades y el trabajador cumple puntualmente con sus abonos con otras instituciones financieras o las mensualidades de su tarjeta de crédito, conseguir un crédito puede ser más fácil.

Además, ya no será obligatorio tener un año continuo trabajando y se evaluará la estabilidad laboral.

"Tener un empleo formal al momento de iniciar tus trámites seguirá siendo el factor más importante, pero ahora, si pierdes tu empleo, en cuanto retomes tu vida laboral Infonavit ya no te pedirá un año de antigüedad para sacar un crédito, pues el resto de tu información te respalda", detalló el Instituto, en un comunicado.

Este nuevo modelo de precalificación busca que nadie termine con deudas que no pueda pagar, ya que se recomienda destinar no más del 30% del sueldo al pago de la hipoteca.

Para consultar el saldo en la Subcuenta de Vivienda o conocer tu puntaje actual, ingresa a la página micuenta.infonavit.org.mx.